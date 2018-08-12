Названа ожидаемая продолжительность жизни жителей Башкирии

В Башстате представили прогнозы по продолжительности жизни жителей Башкирии в зависимости от того, в каком году они родились. По мнению аналитиков, жить мы будем все дольше, но до нового возраста выхода на пенсию некоторые все же имеют шансы не дожить.

К примеру, родившиеся в 1990 году должны прожить в среднем 70,53 года. При этом мужчины лишь до 65,21 года, а женщины до 75,23 лет. Дальше отпущенный статистиками срок жизни идет на спад. Те, кто родился после 1990-го уже рискуют не дожить до 70, лишь с 2015 года эту планку вновь удается преодолеть. Те, кто родился в 2017 году, проживут в среднем 71,73 года, для женщин продолжительность жизни составит 77,21 года, а для мужчин — 66,24 года.