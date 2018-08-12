Экстремальный забег «Стальной характер» пройдёт в Нижегородской области 15 сентября

«Участникам предстоит преодолеть больше десятка препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион. Трассу можно будет проходить как в личном зачете, так и командном», — говорится в прес-релизе. «В этом году забеги уже прошли в Краснодаре, Воронеже, Тольятти, Томске, Сургуте и Тобольске. В общей сложности в них приняли участие более 12 тысяч человек. В 2018 году проект впервые пришел в Нижний Новгород. На данный момент подали заявки на участие больше тысячи жителей Нижегородской области. Мы надеемся, что всем, кто примет участие, это приключение лета понравится», — прокомментировала региональный куратор, председатель Молодежного парламента Татьяна Скоробогатова.