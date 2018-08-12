Экстремальный забег «Стальной характер» пройдёт в Нижегородской области 15 сентября
Экстремальный забег «Стальной характер» пройдёт в Нижегородской области 15 сентября 2018 года. Об этом сообщает
Экстремальный забег «Стальной характер» пройдёт в Нижегородской области 15 сентября 2018 года. Об этом сообщает
Мероприятие, проходящее при поддержке Молодежного парламента при Законодательном собрании, состоится на территории горнолыжного комплекса «Хабарское» (Богородский район, д. Хабарское ул. Нагорная, 1). Забег представляет собой трассу, протяженность которой составляет более пяти километров. Принять участие могут люди старше 18 лет.
«Участникам предстоит преодолеть больше десятка препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион. Трассу можно будет проходить как в личном зачете, так и командном», — говорится в
По словам организаторов, в «Стальном характере» команды не соревнуется между собой — каждая из них ставит цель дойти до финиша, победив самого себя. Мероприятие проходит в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая с 2016 года реализуется Фондом поддержки спорта при содействии компании «СИБУР», а также в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».