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11:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Экстремальный забег «Стальной характер» пройдёт в Нижегородской области 15 сентября

Экстремальный забег «Стальной характер» пройдёт в Нижегородской области 15 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Мероприятие, проходящее при поддержке Молодежного парламента при Законодательном собрании, состоится на территории горнолыжного комплекса «Хабарское» (Богородский район, д. Хабарское ул. Нагорная, 1). Забег представляет собой трассу, протяженность которой составляет более пяти километров. Принять участие могут люди старше 18 лет.

«Участникам предстоит преодолеть больше десятка препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион. Трассу можно будет проходить как в личном зачете, так и командном», — говорится в прес-релизе. «В этом году забеги уже прошли в Краснодаре, Воронеже, Тольятти, Томске, Сургуте и Тобольске. В общей сложности в них приняли участие более 12 тысяч человек. В 2018 году проект впервые пришел в Нижний Новгород. На данный момент подали заявки на участие больше тысячи жителей Нижегородской области. Мы надеемся, что всем, кто примет участие, это приключение лета понравится», — прокомментировала региональный куратор, председатель Молодежного парламента Татьяна Скоробогатова.

По словам организаторов, в «Стальном характере» команды не соревнуется между собой — каждая из них ставит цель дойти до финиша, победив самого себя. Мероприятие проходит в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая с 2016 года реализуется Фондом поддержки спорта при содействии компании «СИБУР», а также в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

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