За долги работника-алиментщика оштрафовали бухгалтера компании в Хабаровске
Женщина заплатила 15 тысяч рублей за нерегулярные отчисления из зарплаты сотрудника.
Женщина заплатила 15 тысяч рублей за нерегулярные отчисления из зарплаты сотрудника.
К судебным приставам обратился взыскатель с жалобой, что алиментные платежи приходят не каждый месяц. Как выяснили правоохранители, виноват в этом вовсе не должник, а бухгалтер компании, в которой он работал.
— Правоохранители отправились в организацию и узнали, почему сложилась такая ситуация. По словам бухгалтера, задержки алиментных платежей случались
Представители закона расценили ситуацию как нарушение законодательства об исполнительном производстве. Бухгалтера признали виновной и обязали заплатить штраф в 15 тысяч рублей, что она и сделала. На данный момент долг погашен, отчисления из зарплаты алиментщика теперь проводят ежемесячно.