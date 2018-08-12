За долги работника-алиментщика оштрафовали бухгалтера компании в Хабаровске

К судебным приставам обратился взыскатель с жалобой, что алиментные платежи приходят не каждый месяц. Как выяснили правоохранители, виноват в этом вовсе не должник, а бухгалтер компании, в которой он работал.

— Правоохранители отправились в организацию и узнали, почему сложилась такая ситуация. По словам бухгалтера, задержки алиментных платежей случались из-за регулярных арестов налоговой расчетных счетов организации. Стражи порядка выяснили, что зарплату должнику платили каждый месяц, но не отчисляли алиментные платежи, — пояснили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и ЕАО.