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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

За долги работника-алиментщика оштрафовали бухгалтера компании в Хабаровске

Женщина заплатила 15 тысяч рублей за нерегулярные отчисления из зарплаты сотрудника.

К судебным приставам обратился взыскатель с жалобой, что алиментные платежи приходят не каждый месяц. Как выяснили правоохранители, виноват в этом вовсе не должник, а бухгалтер компании, в которой он работал.

— Правоохранители отправились в организацию и узнали, почему сложилась такая ситуация. По словам бухгалтера, задержки алиментных платежей случались из-за регулярных арестов налоговой расчетных счетов организации. Стражи порядка выяснили, что зарплату должнику платили каждый месяц, но не отчисляли алиментные платежи, — пояснили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Представители закона расценили ситуацию как нарушение законодательства об исполнительном производстве. Бухгалтера признали виновной и обязали заплатить штраф в 15 тысяч рублей, что она и сделала. На данный момент долг погашен, отчисления из зарплаты алиментщика теперь проводят ежемесячно.

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