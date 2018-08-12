Белорусские военные заняли третье место в «Танковом биатлоне»

«Белорусские танкисты заняли третье место в «Танковом биатлоне». Это был завершающий конкурс международных состязаний. После подведения итогов заезда прошла торжественная церемония закрытия «Армейских международных игр — 2018», — проинформировали в Минобороны. По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу в церемонии закрытия принимал участие министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Как сообщалось, в конкурсе танкистов участвовали команды из 23 стран. Всего программа игр включает 28 конкурсов. АрМИ проходили с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России.