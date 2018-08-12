Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сом-людоед на Дону: что выяснилось о пресноводном хищнике
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Богатая жизнь Рудковской сводит с ума россиянок - СМИ
Жена Збруева слепа: СМИ о судьбе жен актеров СССР
Стюардесса раскрыла секреты, о которых не догадываются пассажиры
«Ярый поклонник 90-х»: в прокат вышел новый фильм
ВСУ: Подлодки Украины заставят РФ бросить силы в Черное море
Похудевшая на 40 кг Степаненко комментирует развод
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10:10 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские военные заняли третье место в «Танковом биатлоне»

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные заняли третье место в «Танковом биатлоне». Такая информация размещена на сайте Минобороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«Белорусские танкисты заняли третье место в «Танковом биатлоне». Это был завершающий конкурс международных состязаний. После подведения итогов заезда прошла торжественная церемония закрытия «Армейских международных игр — 2018», — проинформировали в Минобороны. По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу в церемонии закрытия принимал участие министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Как сообщалось, в конкурсе танкистов участвовали команды из 23 стран. Всего программа игр включает 28 конкурсов. АрМИ проходили с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России.

Все новости региона
 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Где находится самый известный цветочный тоннель в мире (фото)
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57
10 человек ранены в результате стрельбы в Манчестере
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь