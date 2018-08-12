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09:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Более 100 аэростатов взмыли в небо в Великобритании (фото)

В Бристоле проходит фестиваль воздушных шаров.

Крупнейший в Европе Бристольский международный фестиваль воздушных шаров празднует в эти выходные 40-летие.

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Туристы и жители города любуются неописуемым зрелищем: около 130 аэростатов, доставленных в усадьбу Эштон-Корт со всего мира, взлетают в небо на рассвете и закате. Правда, в этом году некоторые полеты пришлось отменить из-за плохой погоды.

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В этом году зрителей удивляют еще и гигантские надувные фигуры.

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Одно из самых впечатляющих — ночное шоу. Гости фестиваля ждут его с нетерпением. Воздушные шары светятся в темноте под музыку. А завершается праздник аэростатов впечатляющим фейерверком.

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Бристольский международный фестиваль воздушных шаров проходит ежегодно и собирает более 100 тысяч зрителей в каждый из дней.

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В 2003 году наплыв посетителей едва не привел к обрушению знаменитого Клифтонского подвесного моста, являющегося одной из главных достопримечательностей города и страны. С тех пор во время праздника мост закрыт для автомобилей.

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