Более 100 аэростатов взмыли в небо в Великобритании (фото)
В Бристоле проходит фестиваль воздушных шаров.
В Бристоле проходит фестиваль воздушных шаров.
Крупнейший в Европе Бристольский международный фестиваль воздушных шаров празднует в эти выходные 40-летие.
Туристы и жители города любуются неописуемым зрелищем: около 130 аэростатов, доставленных в усадьбу
В этом году зрителей удивляют еще и гигантские надувные фигуры.
Одно из самых впечатляющих — ночное шоу. Гости фестиваля ждут его с нетерпением. Воздушные шары светятся в темноте под музыку. А завершается праздник аэростатов впечатляющим фейерверком.
Бристольский международный фестиваль воздушных шаров проходит ежегодно и собирает более 100 тысяч зрителей в каждый из дней.
В 2003 году наплыв посетителей едва не привел к обрушению знаменитого Клифтонского подвесного моста, являющегося одной из главных достопримечательностей города и страны. С тех пор во время праздника мост закрыт для автомобилей.
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