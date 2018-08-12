Мама Томирис Байсафа рассказала о ходе следствия

Жанна Ахметова надеется на объективное следствие по делу и заявляет, что она обладает некими добытыми доказательствами.

По словам матери Томирис Байсафы месторасположение дела поменяли в третий раз, теперь дело передано из следственного управления Западного округа в главное следственное управление СК РФ по Москве.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmWRUDeggX0/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmWRUDeggX0/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Отвечу на вопросы про следствие, что сейчас происходит. Я ничего не пишу, не потому что, что то изменилось, а просто не было сил, я замерла, включен энергосберегающий режим, но это не значит что я ничего не делаю. Маршрут Астана-Москва-Астана постоянный и нервный. Дело передали в главное следственное управление Следственного комитета России по г. Москве из следственного управления Западного округа. Написала в администрацию президента, прокуратуру, депутатам, ООН, президенту, аппарату, всем следственным органам. И вот, дело поменяло месторасположение третий раз. В настоящее время новым следователем назначены дополнительные новые экспертизы, подняты вопросы о которых мы говорили с самого начала следствия. Как идёт следствие и над чем работает, пока ничего сказать не могу, идут следственные мероприятия, как говорит новый следователь упущено время, не взяты нужные материалы, не проведены нужные экспертизы. Работали идиоты-следователи или следователи, которым так нужно было, или адвокаты... Хотя ОНИ продолжают говорить, что их не было... Но я ведь представлю доказательства этого, у них в их же семье есть слабые стороны, которые много болтают языком не с теми людьми. И другие мною добытые доказательства. Меня до сих пор ещё не допрашивали. P.s. Малахова оставила про запас..#люблюждускучаю</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/_ahmetova_zhanna_/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Жанна Ахметова</a> (@_ahmetova_zhanna_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-11T18:03:48+00:00">11 Сер 2018 р. о 11:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ахметова в интересах следствия не может дать подробную информацию о проводимых мероприятие, но сообщила, что в настоящее время новым следователем назначены дополнительные экспертизы и подняты многие вопросы.