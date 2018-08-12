Мама Томирис Байсафа рассказала о ходе следствия
Мама выпавшей из окна МГИМО Томирис Байсафы, рассказала на странице в Instagram, как продвигается расследование.
Мама выпавшей из окна МГИМО Томирис Байсафы, рассказала на странице в Instagram, как продвигается расследование.
Жанна Ахметова надеется на объективное следствие по делу и заявляет, что она обладает некими добытыми доказательствами.
По словам матери Томирис Байсафы месторасположение дела поменяли в третий раз, теперь дело передано из следственного управления Западного округа в главное следственное управление СК РФ по Москве.
Ахметова в интересах следствия не может дать подробную информацию о проводимых мероприятие, но сообщила, что в настоящее время новым следователем назначены дополнительные экспертизы и подняты многие вопросы.
Мама Томирис Байсафы подчеркнула, что ее до сих пор не допрашивали. Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа Московского государственного института международных отношений днем 13 апреля. 3 мая 21-летняя студентка скончалась.