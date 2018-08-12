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11:08 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре дорогу на ул. Солнечной отремонтируют к 18 августа

На ул. Солнечной в Самаре в настоящее время выполняется ремонт на двух отрезках: от ул. Ново-Вокзальной до ул. Губанова и от проспекта Кирова до 9-й просеки.

Источник: РИА "Новости"

Всего меняют порядка 20 тыс кв. метров дорожного полотна.

Подрядчики сообщают, что планируют закончить ремонт к концу следующей недели, то есть 17—18 августа. На участке выполняется карточный ремонт дорожного покрытия, производится замена люков смотровых колодцев и решеток ливневой канализации. Автомобилисты жаловались на изношенность этой дороги, а так же проваленные колодцы инженерных коммуникаций.

Дорогу ремонтируют ночью. Работы начинаются начинается после 10 часов вечера и продолжаются до 6 часов утра.

По согласованию с ГИБДД, на время ремонта одна полоса дороги всегда свободна для движения.

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