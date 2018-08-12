В Самаре дорогу на ул. Солнечной отремонтируют к 18 августа
На ул. Солнечной в Самаре в настоящее время выполняется ремонт на двух отрезках: от ул.
На ул. Солнечной в Самаре в настоящее время выполняется ремонт на двух отрезках: от ул.
Всего меняют порядка 20 тыс кв. метров дорожного полотна.
Подрядчики сообщают, что планируют закончить ремонт к концу следующей недели, то есть
Дорогу ремонтируют ночью. Работы начинаются начинается после 10 часов вечера и продолжаются до 6 часов утра.
По согласованию с ГИБДД, на время ремонта одна полоса дороги всегда свободна для движения.