Выставка-продажа школьной формы откроется на Нижегородской ярмарке 14 августа

Согласно информации, школьную форму можно купить по ценам напрямую от нижегородских производителей.
«Региональным минпромом в целях формирования единой универсальной базы данных о нижегородских производителях школьной формы сформирован реестр
Коллекции школьной формы и сопутствующих товаров представят: дзержинская швейная фабрика АО «Русь», ООО «Северный», НШ ЗАО «Весна», ООО «НовБизнесРесурс» и ИП Глебова (ТМ Grandleo). Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 в павильоне № 3 с 14 по 24 августа.