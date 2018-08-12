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11:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Выставка-продажа школьной формы откроется на Нижегородской ярмарке 14 августа

Выставка-продажа школьной формы откроется на Нижегородской ярмарке 14 августа. Об этом сообщили в министерстве промышленности области 12 августа 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, школьную форму можно купить по ценам напрямую от нижегородских производителей.

«Региональным минпромом в целях формирования единой универсальной базы данных о нижегородских производителях школьной формы сформирован реестр предприятий-производителей одежды для обучающихся, в котором зарегистрировано восемь организаций. В список вошли предприятия, имеющие сертификаты соответствия на производство одежды согласно требованиям технического регламента таможенного союза (ТР ТС 007/2011), то есть выпускающие безопасную и качественную одежду для детей. Продукция пяти из этих компаний будет представлена на Нижегородской ярмарке», — рассказал и.о. министра промышленности области Игорь Сазонов.

Коллекции школьной формы и сопутствующих товаров представят: дзержинская швейная фабрика АО «Русь», ООО «Северный», НШ ЗАО «Весна», ООО «НовБизнесРесурс» и ИП Глебова (ТМ Grandleo). Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 в павильоне № 3 с 14 по 24 августа.

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