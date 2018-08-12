Выставка-продажа школьной формы откроется на Нижегородской ярмарке 14 августа

«Региональным минпромом в целях формирования единой универсальной базы данных о нижегородских производителях школьной формы сформирован реестр предприятий-производителей одежды для обучающихся, в котором зарегистрировано восемь организаций. В список вошли предприятия, имеющие сертификаты соответствия на производство одежды согласно требованиям технического регламента таможенного союза (ТР ТС 007/2011), то есть выпускающие безопасную и качественную одежду для детей. Продукция пяти из этих компаний будет представлена на Нижегородской ярмарке», — рассказал и.о. министра промышленности области Игорь Сазонов.