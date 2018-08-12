Ещё одного пострадавшего в жутком ДТП под Калугой доставят в Молдову

Авария в Калужской области случилась в прошлую субботу. В пассажирский микроавтобус на полном ходу врезалась легковушка, выехавшая на встречную полосу. Погибли шесть граждан Молдовы, восемь пострадали. Четверо раненых вернулись на родину в среду. Трое остаются в больнице в России. По словам врачей, перевозить их пока нельзя. Один их пострадавших — в коме.