Синоптики прогнозируют в Волгограде жару и немного дождя
Небольшое похолодание, случившееся в конце прошлой недели, закончилось. Волгоградское лето снова заявило о своих правах возвращением 30-ти градусной жары.
Небольшое похолодание, случившееся в конце прошлой недели, закончилось. Волгоградское лето снова заявило о своих правах возвращением 30-ти градусной жары.
По прогнозам метеорологов, всю неделю будет жаркая и солнечная погода.
В понедельник, 13 августа, пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер — северных и
В ночь с понедельника на вторник снова пройдет кратковременный дождь. Днем — без осадков, но будет жарче, чем в предыдущий день. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +19…+21ºС, днем столбик термометра покажет +30…+32°С. Ветер сменит свое направление с