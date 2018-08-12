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12:20 (мск), источник: РИАЦ

Синоптики прогнозируют в Волгограде жару и немного дождя

Небольшое похолодание, случившееся в конце прошлой недели, закончилось. Волгоградское лето снова заявило о своих правах возвращением 30-ти градусной жары.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИАЦ

По прогнозам метеорологов, всю неделю будет жаркая и солнечная погода.

В понедельник, 13 августа, пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер — северных и северо-восточных направлений 6−11 м/с. Температура воздуха ночью составит +19…+21ºС, днем потеплеет до +28…+30°С.

В ночь с понедельника на вторник снова пройдет кратковременный дождь. Днем — без осадков, но будет жарче, чем в предыдущий день. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +19…+21ºС, днем столбик термометра покажет +30…+32°С. Ветер сменит свое направление с северо-восточного на северо-западное.

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