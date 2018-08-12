Синоптики прогнозируют в Волгограде жару и немного дождя

В ночь с понедельника на вторник снова пройдет кратковременный дождь. Днем — без осадков, но будет жарче, чем в предыдущий день. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +19…+21ºС, днем столбик термометра покажет +30…+32°С. Ветер сменит свое направление с северо-восточного на северо-западное.