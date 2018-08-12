Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Сын Сергея Лазарева решил стать гитаристом
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
"Ведет себя не как мужик": Успенская рассказала о Киркорове
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
ВСУ: Подлодки Украины заставят РФ бросить силы в Черное море
Похудевшая на 40 кг Степаненко комментирует развод
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
10:30 (мск), источник: Zakon.kz

Новый способ зарабатывать придумали столичные водители автобусов

Жительница Астаны пожаловалась на незаконные сборы в общественном транспорте.

В Астане водители автобусов придумали новый способ собирать деньги в обход валидатора, сообщает Zakon.kz.

На нелегальные действия водителей общественного транспорта пожаловалась жительница столицы Айнур Оразбекова, опубликовав информацию в паблике соцсети Facebook «Астана, хочу похвалить/пожаловаться».

«На остановке были после 11 вечера, в приложении Astrabus указано, что последний 40 автобус с реабилитационного комплекса отправляется в 23.24. решили добраться домой на общественном транспорте. Подъезжает автобус, Astrabus показывает, что это тот самый 40-й, он подъезжает на остановку Меги (Назарбаев университета), а панель не горит, непонятно, что за автобус. Он останавливается и водитель говорит: до Азия парка по Бараева до Артема», — рассказывает женщина.

По ее словам, валидатор в автобусе не работал. Согласно правилам Astana LRT, в этом случае пассажир имеет право не оплачивать проезд, но водитель автобуса выпускал пассажиров только за 180 тенге.

«Валидатор не не работал, его отключил водитель автобуса с госномером 129АТ01, потому что потом он выпускал людей за 180 тенге из своего автобуса», — сообщила Оразбекова.

Представители городского центра мониторинга и оперативного реагирования ответили в публикации следующее:

«Уважаемая Айнур Оразбекова! Ваше обращение зарегистрировано в iKomek — едином контакт-центре Акимата Астаны под №SD0781556 и передано в соответствующий орган (организацию) Астаны. Благодарим за активное участие в улучшении жизни города».

Все новости региона
 Трех педофилов публично казнили в Йемене
Спасший в России 48 пассажиров в пожаре казахстанец вернулся в Семей
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Названо имя угонщика самолета в США
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Где находится самый известный цветочный тоннель в мире (фото)
Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь