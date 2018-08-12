Новый способ зарабатывать придумали столичные водители автобусов

В Астане водители автобусов придумали новый способ собирать деньги в обход валидатора, сообщает Zakon.kz.

На нелегальные действия водителей общественного транспорта пожаловалась жительница столицы Айнур Оразбекова, опубликовав информацию в паблике соцсети Facebook «Астана, хочу похвалить/пожаловаться».

«На остановке были после 11 вечера, в приложении Astrabus указано, что последний 40 автобус с реабилитационного комплекса отправляется в 23.24. решили добраться домой на общественном транспорте. Подъезжает автобус, Astrabus показывает, что это тот самый 40-й, он подъезжает на остановку Меги (Назарбаев университета), а панель не горит, непонятно, что за автобус. Он останавливается и водитель говорит: до Азия парка по Бараева до Артема», — рассказывает женщина.

По ее словам, валидатор в автобусе не работал. Согласно правилам Astana LRT, в этом случае пассажир имеет право не оплачивать проезд, но водитель автобуса выпускал пассажиров только за 180 тенге.

«Валидатор не не работал, его отключил водитель автобуса с госномером 129АТ01, потому что потом он выпускал людей за 180 тенге из своего автобуса», — сообщила Оразбекова.

Представители городского центра мониторинга и оперативного реагирования ответили в публикации следующее: