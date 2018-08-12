Нетрезвый водитель устроил «спектакль» перед патрульными инспекторами

— Почему вы не хотите пройти алкотест?

— Какой тест? Не хочу ничего проходить.

«Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, чувствовался запах алкоголя. Алкотест он проходить отказался, протокол подписывать отказался, в Нарколиспансер тоже отказался ехать. Его автомобиль забрали на платную штрафстоянку», — cказал патрульный инспектор Виталий Гузун.



Теперь водителю грозит уголовное дело.