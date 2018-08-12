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10:52 (мск), источник: Publika.md

Нетрезвый водитель устроил «спектакль» перед патрульными инспекторами

25-летнего водителя из Флорешт остановили в столице пьяным за рулем. Парень отказался проходить алкотест и устроил полицейским настоящий спектакль.

— Я не включал поворотник.

— Почему вы не хотите пройти алкотест?

 — Какой тест? Не хочу ничего проходить.

«Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, чувствовался запах алкоголя. Алкотест он проходить отказался, протокол подписывать отказался, в Нарколиспансер тоже отказался ехать. Его автомобиль забрали на платную штрафстоянку», — cказал патрульный инспектор Виталий Гузун.

Теперь водителю грозит уголовное дело.

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