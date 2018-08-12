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11:12 (мск), источник: АиФ Уфа

В одном микрорайоне Уфе на сутки отключат холодную воду

Уфаводоканал проводит ремонт.

В одном микрорайоне Уфы Уфаводоканал на сутки отключит холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Уфаводоканал уведомляет жителей улицы Ущелье и микрорайона Нижегородка, что с 12.00 14 августа по 11.00 15 августа прекратит холодное водоснабжение в связи с проводимыми на водопроводе ремонтными работами.

И обещает на это время подвозить питьевую воду по адресам: ул. Ущелье — ул. Народная, ул. Рабочая, 57, ул. Рижская — ул. Ак-Идель, ул. Малая Лесозаводская, 1.

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