В одном микрорайоне Уфе на сутки отключат холодную воду

В одном микрорайоне Уфы Уфаводоканал на сутки отключит холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Уфаводоканал уведомляет жителей улицы Ущелье и микрорайона Нижегородка, что с 12.00 14 августа по 11.00 15 августа прекратит холодное водоснабжение в связи с проводимыми на водопроводе ремонтными работами.