В одном микрорайоне Уфе на сутки отключат холодную воду
Уфаводоканал проводит ремонт.
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Уфаводоканал проводит ремонт.
В одном микрорайоне Уфы Уфаводоканал на сутки отключит холодную воду. Об этом сообщила
Уфаводоканал уведомляет жителей улицы Ущелье и микрорайона Нижегородка, что с 12.00 14 августа по 11.00 15 августа прекратит холодное водоснабжение в связи с проводимыми на водопроводе ремонтными работами.
И обещает на это время подвозить питьевую воду по адресам: ул. Ущелье — ул. Народная, ул. Рабочая, 57, ул. Рижская — ул.