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11:06 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанцы установили рекорд на АрМИ-2018

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Более десяти рекордов установили команды на АрМИ-2018, сообщили журналистам в субботу в пресс-центре игр.

Прекрасные результаты показали военнослужащие из Узбекистана. В конкурсе «Отличники войсковой подготовки» они выполнили норматив по надеванию противогаза в составе разведгруппы за 3,3 секунды, перекрыв действующий норматив в два раза.

Кроме того, на конкурсе «Танковый биатлон» в ходе этапа «Индивидуальная гонка» экипаж команды России на танке Т-72Б3 установил рекорд скорости — 77 километров в час.

На конкурсе «Суворовский натиск» установлен другой рекорд скорости — второй экипаж КНР занял первое место в индивидуальной гонке с результатом почти в 16 минут 53 секунды, улучшив результат прошлого года на 30 секунд.

Сообщается, что во время конкурса «Инженерная формула» пилоты сборной России впервые за время проведения АрМИ выполнили упражнения без единого штрафного балла, безупречно преодолев 12 препятствий.

«Это позволило в 2,5 раза перевыполнить нормативы по боевой подготовке», — сообщили в пресс-службе.

Команда Ирана в конкурсе «Глубина» набрала на играх максимальное количество баллов — 1000 — в выполнении упражнений водной полосы препятствий, спасении на воде и оказании первой медпомощи утопающему.

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