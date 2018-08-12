Узбекистанцы установили рекорд на АрМИ-2018

Прекрасные результаты показали военнослужащие из Узбекистана. В конкурсе «Отличники войсковой подготовки» они выполнили норматив по надеванию противогаза в составе разведгруппы за 3,3 секунды, перекрыв действующий норматив в два раза.

Кроме того, на конкурсе «Танковый биатлон» в ходе этапа «Индивидуальная гонка» экипаж команды России на танке Т-72Б3 установил рекорд скорости — 77 километров в час.

На конкурсе «Суворовский натиск» установлен другой рекорд скорости — второй экипаж КНР занял первое место в индивидуальной гонке с результатом почти в 16 минут 53 секунды, улучшив результат прошлого года на 30 секунд.

Сообщается, что во время конкурса «Инженерная формула» пилоты сборной России впервые за время проведения АрМИ выполнили упражнения без единого штрафного балла, безупречно преодолев 12 препятствий.

«Это позволило в 2,5 раза перевыполнить нормативы по боевой подготовке», — сообщили в пресс-службе.