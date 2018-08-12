Сколько туристов посетило Молдову в первой половине года

Наибольшее количество пересечений государственной границы зарегистрировано из Румынии (59,2%), Украины (24,6%), Российской Федерации (7,4%), Болгарии (1,7%), Италии (1,0%), Израиля (0,7%), Германии, Турции и Соединенных Штатов Америки (по 0,6%), Беларуси (0,4%), Польши и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции (по 0,3%), Португалии и Франции (по 0,2%), Канады и Греции (по 0,1%).

Иностранные граждане предпочли путешествовать автомобильным (81,6% от общего количества пересечений), воздушным (16,7%) и железнодорожным транспортом (1,6%).

В январе — июне 2018 года количество пересечений государственной границы гражданами Республики Молдова при выезде составило 2,6 миллиона, что на 4,4% больше, чем в январе — июне 2017 года.