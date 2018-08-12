Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Пятнистая корова, морская сеть и другие нелепые платья звезд
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина выложила фото в купальнике
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Пятнистая корова, морская сеть и другие нелепые платья звезд
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
12:00 (мск), источник: Noi.md

Сколько туристов посетило Молдову в первой половине года

Национальное бюро статистики сообщает, что в январе — июне 2018 года количество пересечений государственной границы иностранными гражданами при въезде в Республику Молдова составило 1,9 миллиона, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольшее количество пересечений государственной границы зарегистрировано из Румынии (59,2%), Украины (24,6%), Российской Федерации (7,4%), Болгарии (1,7%), Италии (1,0%), Израиля (0,7%), Германии, Турции и Соединенных Штатов Америки (по 0,6%), Беларуси (0,4%), Польши и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции (по 0,3%), Португалии и Франции (по 0,2%), Канады и Греции (по 0,1%).

Иностранные граждане предпочли путешествовать автомобильным (81,6% от общего количества пересечений), воздушным (16,7%) и железнодорожным транспортом (1,6%).

В январе — июне 2018 года количество пересечений государственной границы гражданами Республики Молдова при выезде составило 2,6 миллиона, что на 4,4% больше, чем в январе — июне 2017 года.

Автомобильный транспорт был наиболее востребован для выезда молдавских граждан (86,8% от общего количества пересечений).

Все новости региона
 Установлена личность угонщика разбившегося пассажирского самолета
Вторая страна в Европе, увеличившая скоростной режим на автобанах со 130 км/ч
ФСИН опровергла информацию об отъезде Сенцова из колонии
Пожить на острове в Греции предложили любителям кошек
На Украине отказались от претензий к экипажу «Механика Погодина»
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Россию обвинили в организации беспорядков в США
Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь