Акция протеста в Бухаресте прошла без инцидентов
В субботу в румынской столице прошла вторая подряд акция протеста, которая в этот раз закончилась без инцидентов.
В субботу в румынской столице прошла вторая подряд акция протеста, которая в этот раз закончилась без инцидентов.
Как передает агентство Agerpres, на центральную площадь Бухареста вышли свыше 25 тысяч человек. Манифестанты протестовали против политики левоцентристского правительства
Субботняя акция протеста прошла спокойно, тогда как в пятницу не удалось избежать столкновений протестующих с правоохранителями.