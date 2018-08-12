Акция протеста в Бухаресте прошла без инцидентов

Как передает агентство Agerpres, на центральную площадь Бухареста вышли свыше 25 тысяч человек. Манифестанты протестовали против политики левоцентристского правительства Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Протестующие считают, что правительство должно уйти в отставку.