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12:02 (мск), источник: Noi.md

Акция протеста в Бухаресте прошла без инцидентов

В субботу в румынской столице прошла вторая подряд акция протеста, которая в этот раз закончилась без инцидентов.

Как передает агентство Agerpres, на центральную площадь Бухареста вышли свыше 25 тысяч человек. Манифестанты протестовали против политики левоцентристского правительства Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Протестующие считают, что правительство должно уйти в отставку.

Субботняя акция протеста прошла спокойно, тогда как в пятницу не удалось избежать столкновений протестующих с правоохранителями.

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