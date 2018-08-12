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13:58 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Скульптор создал медведей и медуз из обычной проволоки (фото)

Нужно хорошо присмотреться, чтобы понять, в чем секрет.

Работы скульптора Дэвида Оливейры из Лиссабона озадачивают: сперва кажется, что они нарисованы карандашом или черными чернилами.

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На самом деле 38-летний мастер работает с проволокой. С ее помощью он может смоделировать любую форму в трехмерном пространстве.

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Оливейра получил степень в области скульптуры, его специализация — керамика. Но Дэвид не оставлял попыток найти свою собственную технику.

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Излюбленная тема скульптора — судьба животных, страдающих по вине людей.

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«Эксплуатация животных, злоупотребление и рабство, мясная промышленность — это постыдная реальность жизни на Земле в XXI веке. В Португалии по-прежнему разрешено издеваться над быками на аренах из-за культурных традиций», — объясняет свою точку зрения Оливейра.

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Выставка свежих работ скульптора продлится в Лиссабоне до 16 сентября. Увидеть ее можно в галерее-водохранилище XVIII века. В этот раз Оливейра добавил в свои скульптуры дополнительные материалы, окрасив их в яркие цвета.

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