Скульптор создал медведей и медуз из обычной проволоки (фото)
Нужно хорошо присмотреться, чтобы понять, в чем секрет.
Нужно хорошо присмотреться, чтобы понять, в чем секрет.
Работы скульптора Дэвида Оливейры из Лиссабона озадачивают: сперва кажется, что они нарисованы карандашом или черными чернилами.
На самом деле 38-летний мастер работает с проволокой. С ее помощью он может смоделировать любую форму в трехмерном пространстве.
Оливейра получил степень в области скульптуры, его специализация — керамика. Но Дэвид не оставлял попыток найти свою собственную технику.
Излюбленная тема скульптора — судьба животных, страдающих по вине людей.
«Эксплуатация животных, злоупотребление и рабство, мясная промышленность — это постыдная реальность жизни на Земле в XXI веке. В Португалии
Выставка свежих работ скульптора продлится в Лиссабоне до 16 сентября. Увидеть ее можно в
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