Девушки в грязи: болотный футбол устроили на Августовском канале

Турнир по болотному футболу, который прошел на Августовском канале, стал самым зрелищным мероприятием фестиваля «Праздник моря».

«Грязные игры» в этом году поставили собственный рекорд, собрав 28 команд из всей области — 9 женских и 19 мужских. Бороться за победу им прошлось на искусственно сделанном болоте, в которое превратили площадку в районе шлюза «Домбровка».

Игрокам болотного футбола пришлось бегать по колено в грязи.

Источник: https://sputnik.by

Но оно ничуть не уступало естественным топям — участников буквально по колено засасывало в грязь. Бороться за мяч в таких условиях было непростой задачей. Игрокам нужно владеть не только силой воли, но и хорошей физической подготовкой.

По местным правилам, команды должны были провести на поле два тайма по пять минут. Этого было достаточно, чтобы участники вдоволь повалялись в грязи, вымотались и выяснили, кто сильнее. Болотобол — это не только грязная, но и довольно жесткая игра.

Как и в обычном футболе, забивать мяч здесь разрешается всем, чем угодно, но только не рукой. В остальном игра более жесткая и контактная, чем классический футбол. Игроки здесь — настоящие экстремалы, которые в борьбе за мяч готовы толкаться, падать в болото и изо всех сил бегать по трясине.

Чистым с поля не вышел никто. Но даже проигравшие оставались довольны.

Источник: https://sputnik.by

Отмыться от грязи участникам соревнований по болотоболу помогли спасатели, которые устроили обливания холодной водой.