Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США нанесли удар санкциями по российскому космосу
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Сын Сергея Лазарева решил стать гитаристом
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Порошенко поздравил крымчан и допустил 3 ошибки - СМИ
Жена Збруева слепа: СМИ о судьбе жен актеров СССР
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
Японская порно-актриса возмутила китайцев галстуком - фото
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
14:02 (мск), источник: Sputnik.by

Девушки в грязи: болотный футбол устроили на Августовском канале

ГРОДНО, 12 авг — Sputnik. Любительские футбольные команды валялись в грязи, гоняли мяч на болоте, забивали голы и не боялись испачкаться.

Турнир по болотному футболу, который прошел на Августовском канале, стал самым зрелищным мероприятием фестиваля «Праздник моря».

«Грязные игры» в этом году поставили собственный рекорд, собрав 28 команд из всей области — 9 женских и 19 мужских. Бороться за победу им прошлось на искусственно сделанном болоте, в которое превратили площадку в районе шлюза «Домбровка».

Игрокам болотного футбола пришлось бегать по колено в грязи.

Источник: https://sputnik.by

Но оно ничуть не уступало естественным топям — участников буквально по колено засасывало в грязь. Бороться за мяч в таких условиях было непростой задачей. Игрокам нужно владеть не только силой воли, но и хорошей физической подготовкой.

По местным правилам, команды должны были провести на поле два тайма по пять минут. Этого было достаточно, чтобы участники вдоволь повалялись в грязи, вымотались и выяснили, кто сильнее. Болотобол — это не только грязная, но и довольно жесткая игра.

Как и в обычном футболе, забивать мяч здесь разрешается всем, чем угодно, но только не рукой. В остальном игра более жесткая и контактная, чем классический футбол. Игроки здесь — настоящие экстремалы, которые в борьбе за мяч готовы толкаться, падать в болото и изо всех сил бегать по трясине.

Чистым с поля не вышел никто. Но даже проигравшие оставались довольны.

Источник: https://sputnik.by

Отмыться от грязи участникам соревнований по болотоболу помогли спасатели, которые устроили обливания холодной водой.

Ведь болотобол — это всего лишь игра, которая затягивает и, по уверению участников, надолго заряжает хорошим настроением.

Все новости региона
 Где-то – прохлада, где-то – жара. Прогноз погоды в Беларуси на понедельник
Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон на Чемпионате Европы в Берлине
США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Туркмения планирует через Каспий поставлять газ в Европу
Силуанов допустил отказ от доллара при торговле нефтью
Россию обвинили в организации беспорядков в Шарлоттсвилле
В Испании «черных» арендодателей ловят благодаря полотенцам
Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии
Спорт
«Галатасарай» хочет Дзюбу. Трансферы и слухи дня По информации СМИ, представитель Дзюбы был приглашен на переговоры в Стамбул. Источник отмечает, что также не исключен вариант с переходом форварда «Зенита» в «Бешикташ»
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь