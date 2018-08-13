В Испании научились выявлять незаконную аренду жилья по полотенцам на балконах

Как пишет электронная версия газеты Daily Mail, по новому закону для сдачи жилплощади в аренду владельцам необходимо получить специальную лицензию, а также задекларировать данные съемщиков и сумму выплаченных ими средств. В противном случае недобросовестным арендодателям грозит штраф до €40 тыс.

При этом местные жители часто сообщают полицейским о подозрениях на незаконную сдачу жилья. Их внимание могут привлечь расклеенные объявления об аренде квартир или домов, а также шум, вечеринки или большое число мокрых полотенец, которые сушатся на балконах.