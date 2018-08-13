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10:53 (мск), источник: Известия

В Испании научились выявлять незаконную аренду жилья по полотенцам на балконах

Правоохранительные органы Испании стали чаще выявлять случаи незаконной сдачи жилья в аренду по жалобам соседей, которые удивляются большому числу развешанных на балконах полотенец.

Как пишет электронная версия газеты Daily Mail, по новому закону для сдачи жилплощади в аренду владельцам необходимо получить специальную лицензию, а также задекларировать данные съемщиков и сумму выплаченных ими средств. В противном случае недобросовестным арендодателям грозит штраф до €40 тыс.

При этом местные жители часто сообщают полицейским о подозрениях на незаконную сдачу жилья. Их внимание могут привлечь расклеенные объявления об аренде квартир или домов, а также шум, вечеринки или большое число мокрых полотенец, которые сушатся на балконах.

Ранее полицейские задержали в Тамбовской области двух мужчин, которые сдавали свой загородный дом под видом коттеджа в Ялте, а после перечисления оплаты переставали отвечать на сообщения арендаторов.

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