Продюсер Лаймы Вайкуле объяснил ее слова про Крым

Источник: РИА Новости

«Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдёт. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку — всех», — пояснил он.

Во время пресс-конференции перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она на полуостров. Вайкуле ответила, что поездки в Крым европейцам запрещены, поэтому она не поедет туда, «какой бы гонорар ей ни предложили».

Директор Вайкуле Алексей Яковлев позже пояснил, что «каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности».

Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.