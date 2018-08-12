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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Продюсер Лаймы Вайкуле объяснил ее слова про Крым

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лайма Вайкуле, оказавшаяся в центре скандала после слов о том, что она не собирается посещать Крым ни за какие деньги, просто соблюдает закон, заявил продюсер и партнер певицы Андрей Латковский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА Новости

«Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдёт. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку — всех», — пояснил он.

Во время пресс-конференции перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она на полуостров. Вайкуле ответила, что поездки в Крым европейцам запрещены, поэтому она не поедет туда, «какой бы гонорар ей ни предложили».

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Директор Вайкуле Алексей Яковлев позже пояснил, что «каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности».

Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Всем людям, «незаконно» посетившим регион, украинские власти запрещают въезд в страну.

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