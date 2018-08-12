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14:52 (мск), источник: Publika.md

В Кишинёве открылась школьная ярмарка

Школьная ярмарка открылась в центре Кишинева. На ней родители и ученики могут найти все необходимое к школе, начиная от канцелярских принадлежностей и закачивая формой.

«Сначала купим портфель, потом школьные принадлежности, обувь, одежду. Начнем с малого». «Нужна блузка, брюки, туфли, школьные принадлежности уже купили. Смотрим на качество, не берем все подряд», — многие родители отметили, что в этом году вещи подорожали.

«Цены немного выросли, не все нам по карману, но пытаемся как-то выйти из ситуации».

«Очень дорого. Потратили семь тысяч леев, а почти ничего не купили».

«Дорого все. Купили джинсы, рубашку, что делать, надо готовиться».

В ярмарке участвуют 40 предпринимателей.

«У нас широкий ассортимент школьных рюкзаков. Для первых-четвертых классов ортопедические ранцы, есть более эргономичные».

«Для мальчиков есть рубашки, брюки, свитера и спортивные штаны. Для девочек кофточки, водолазки и брюки. Цены вполне разумные».

«Акварель, гуашь, пластилин, различные точилки, ластики, ручки. Цены разные. Тетрадки от 90 банов и карандаши до 120 леев».

Продлится ярмарка до 10 сентября.

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