Тайна золотой совы: во Франции 25 лет ищут спрятанное сокровище

Фигурка совы из золота и серебра достанется тому, кто найдет ее бронзовую копию, спрятанную где-то во Франции | Источник: MICHEL BECKER

Нашедшего ожидает почет и уважение как человека, разгадавшего одну из самых сложных головоломок нашего времени.

Все началось с того, что в 1993 году во Франции писатель Макс Валентин издал иллюстрированную книгу под названием «Sur La Trace de La Chouette d’Or» («В поисках золотой совы»), предварительно где-то закопав фигурку совы. Где — только ему одному известно.

В то время любительское кладоискательство было на подъеме благодаря феноменально популярной в Британии книжке «Маскарад», которую в августе 1979 года издал художник Кит Уильямс.

Приключения Зайца Джека

Книжка была основана на старом принципе: где-то есть зарытый клад, к которому ведет либо карта, либо ряд запутанных указаний, и искателям приключений надо его найти.

Новость Сокровища французской короны

До выхода книжки Уильямс на собственные средства изготовил подвеску в форме зайца из 18-каратного золота, украшенную драгоценными камнями, которую в присутствии свидетеля закопал в секретном месте, предварительно поместив зайца в керамический ларец — чтобы защитить от грязи и металлоискателей.

Книжка Уильямса разошлась в сотнях тысяч экземпляров и была издана не только в Британии, но и в Австралии, ЮАР, Западной Германии, Японии, а в Италии даже вышла своя версия «Il tesoro di Masquerade» с другим закопанным сокровищем — уже непосредственно на территории Италии.

Заяц Джек был найден тремя годами спустя, однако позднее, в 1988 году, выяснилось, что победитель был нечист на руку, и всю затея завершилась скандалом. Кит Уильямс был в шоке, а золотой заяц в том же году был выставлен на торги в Sotheby’s. В 2012-м он стал одним из экспонатов выставки в лондонском музее V&A, посвященной британскому дизайну 1948−2012 годов.

Кит Уильямс и его сокровище — золотой заяц Джек | Источник: MICHEL BECKER

Совоохотники

За зайцем Джеком последовали другие книжки-загадки для доморощенных кладоискателей, однако в то время как все упрятанные «секретики» в конце концов находились, французская сова по-прежнему ждет своего часа.

Спустя 25 лет тысячи так называемых совоохотников или chouetteursпродолжают штудировать содержащиеся в книжке Валентина 11 загадок, которые теперь можно бесплатно скачать в интернете. Более того, совоохотники активно обсуждают различные теории о том, где ее можно искать, на форумах и даже проводят ежегодные слёты. Учреждена также специальная ассоциация для защиты их интересов в суде.

Я ищу с августа 1993 года. Помню, как в самом начале я думал: надо нам поторапливаться, потому что книжка-то уже три месяца как опубликована. Мы и думать не думали, что дело так затянется. Пьер Блуш один из основателей ассоциации A2CO

Как и у многих его коллег-кладоискателей, у Блуша есть свои собственные версии на предмет того, где искать. Был момент, когда он перерыл чуть ли не все окрестности Буржа — города самом центре Франции на реке Йевре.

Теперь вышедший на пенсию инженер всё свободное время проводит в интернете в поисках зацепки, которая могла бы дать новое направление его поискам.

Чтобы расшифровать приведенные в книжке головоломки, нужно не только иметь воображение, но и обладать научными знаниями и разбираться в кодах и шифрах.

Источник: MICHEL BECKER

Загадка золотой совы

Стоя спиной к Западу, ищи стражей..



Отмерь 8000 раз, и там они ждут тебя..



Найди их и изучи.

Одиннадцать головоломок должны указывать на определенный французский город, но есть еще и 12-ая, зашифрованная во всех предыдущих, которая указывает на конкретное место.

С распространением интернета стало легче обмениваться различными идеями, и теперь у сообщества кладоискателей есть консенсус по поводу того, как именно расшифровываются некоторые из них.

Например, стало понятно, что первая загадка основана на принципе длины волны каждого определенного цвета, и она может помочь разгадать все последующие. Однако интернет не только помогает в поисках, но и порой мешает.

«Дело в том, что когда Валентин придумал эти загадки, у него под рукой была только справочная литература. А мы теперь просто тонем в море информации, которая доступна в интернете, — и которой у него не было», — поясняет Блуш.

Иллюстрация на обложке книги "В поисках золотой совы" | Источник: MICHEL BECKER

25 лет и 2 часа

Макс Валентин — почитаемая фигура среди искателей золотой совы. В течение нескольких лет он напрямую общался с кладоискателями на французской предтече современного интернета — информационной сети Минитель.

Все данные им тогда ответы теперь сведены в общий талмуд «сказаний», известных на французском жаргоне как madits. Эти ответы составляют основу базы данных о спрятанной сове. Сам Валентин в поисках помочь уже не может: девять лет назад он скончался, оставив разгадку своей семье в запечатанном конверте.

Но есть еще одна ключевая фигура, причастная к этой тайне: художник Мишель Бекер, нарисовавший иллюстрации к книжке и создавший фигурку совы. Спрятанная бронзовая сова — это копия призовой совы, сделанной из золота и серебра, которая сейчас находится у Мишеля Бекера.

Несколько лет назад он вдруг задумал ее продать. Но кладоискатели обратились в суд, и тот наложил запрет на продажу фигурки на том основании, что она, по сути, принадлежит будущему победителю.

Хотя художник и принимал непосредственное участие в создании всей этой шарады, сам он не знает, где упрятана сова, а это значит, что ответа не знает никто.

Есть опасения, что сокровище так никогда и не будет найдено: некоторые полагают, что тайник мог быть застроен; другие считают, что эта головоломка составлена чересчур сложно и запутанно. Есть также версия о том, что все это может быть чистый розыгрыш.

Но есть среди совоискателей и крепкие орешки, которые верят в то, что сова будет найдена. У них есть основания надеяться на успех, ведь Макс Валентин еще в 1996 году сказал:

Если все охотники за сокровищем сложат все свои знания, то сова может быть найдена… за два часа.