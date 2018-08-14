Тайна золотой совы: во Франции 25 лет ищут спрятанное сокровище

Нашедшего ожидает почет и уважение как человека, разгадавшего одну из самых сложных головоломок нашего времени.
Все началось с того, что в 1993 году во Франции писатель Макс Валентин издал иллюстрированную книгу под названием «Sur La Trace de La Chouette d’Or» («В поисках золотой совы»), предварительно
В то время любительское кладоискательство было на подъеме благодаря феноменально популярной в Британии книжке «Маскарад», которую в августе 1979 года издал художник Кит Уильямс.
Книжка была основана на старом принципе:
До выхода книжки Уильямс на собственные средства изготовил подвеску в форме зайца из 18-каратного золота, украшенную драгоценными камнями, которую в присутствии свидетеля закопал в секретном месте, предварительно поместив зайца в керамический ларец — чтобы защитить от грязи и металлоискателей.
Книжка Уильямса разошлась в сотнях тысяч экземпляров и была издана не только в Британии, но и в Австралии, ЮАР, Западной Германии, Японии, а в Италии даже вышла своя версия «Il tesoro di Masquerade» с другим закопанным сокровищем — уже непосредственно на территории Италии.
Заяц Джек был найден тремя годами спустя, однако позднее, в 1988 году, выяснилось, что победитель был нечист на руку, и всю затея завершилась скандалом. Кит Уильямс был в шоке, а золотой заяц в том же году был выставлен на торги в Sotheby’s. В 2012-м он стал одним из экспонатов выставки в лондонском музее V&A, посвященной британскому дизайну 1948−2012 годов.
За зайцем Джеком последовали другие
Спустя 25 лет тысячи так называемых совоохотников или chouetteursпродолжают штудировать содержащиеся в книжке Валентина 11 загадок, которые теперь можно бесплатно скачать в интернете. Более того, совоохотники активно обсуждают различные теории о том, где ее можно искать, на форумах и даже проводят ежегодные слёты. Учреждена также специальная ассоциация для защиты их интересов в суде.
Я ищу с августа 1993 года. Помню, как в самом начале я думал: надо нам поторапливаться, потому что
книжка-тоуже три месяца как опубликована. Мы и думать не думали, что дело так затянется.
Как и у многих его
Теперь вышедший на пенсию инженер всё свободное время проводит в интернете в поисках зацепки, которая могла бы дать новое направление его поискам.
Стоя спиной к Западу, ищи стражей..
Отмерь 8000 раз, и там они ждут тебя..
Найди их и изучи.
Одиннадцать головоломок должны указывать на определенный французский город, но есть еще и 12-ая, зашифрованная во всех предыдущих, которая указывает на конкретное место.
С распространением интернета стало легче обмениваться различными идеями, и теперь у сообщества кладоискателей есть консенсус по поводу того, как именно расшифровываются некоторые из них.
Например, стало понятно, что первая загадка основана на принципе длины волны каждого определенного цвета, и она может помочь разгадать все последующие. Однако интернет не только помогает в поисках, но и порой мешает.
«Дело в том, что когда Валентин придумал эти загадки, у него под рукой была только справочная литература. А мы теперь просто тонем в море информации, которая доступна в интернете, — и которой у него не было», — поясняет Блуш.
Макс Валентин — почитаемая фигура среди искателей золотой совы. В течение нескольких лет он напрямую общался с кладоискателями на французской предтече современного интернета — информационной сети Минитель.
Все данные им тогда ответы теперь сведены в общий талмуд «сказаний», известных на французском жаргоне как madits. Эти ответы составляют основу базы данных о спрятанной сове. Сам Валентин в поисках помочь уже не может: девять лет назад он скончался, оставив разгадку своей семье в запечатанном конверте.
Но есть еще одна ключевая фигура, причастная к этой тайне: художник Мишель Бекер, нарисовавший иллюстрации к книжке и создавший фигурку совы. Спрятанная бронзовая сова — это копия призовой совы, сделанной из золота и серебра, которая сейчас находится у Мишеля Бекера.
Несколько лет назад он вдруг задумал ее продать. Но кладоискатели обратились в суд, и тот наложил запрет на продажу фигурки на том основании, что она, по сути, принадлежит будущему победителю.
Есть опасения, что сокровище так никогда и не будет найдено: некоторые полагают, что тайник мог быть застроен; другие считают, что эта головоломка составлена чересчур сложно и запутанно. Есть также версия о том, что все это может быть чистый розыгрыш.
Но есть среди совоискателей и крепкие орешки, которые верят в то, что сова будет найдена. У них есть основания надеяться на успех, ведь Макс Валентин еще в 1996 году сказал:
Если все охотники за сокровищем сложат все свои знания, то сова может быть найдена… за два часа.