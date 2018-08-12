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15:24 (мск), источник: Sputnik.by

Какие вакансии обещают самые высокие зарплаты в Беларуси?

Вакансий в республике по-прежнему много — почти 78 тысяч, однако зарплату больше 500 долларов обещают лишь четыре тысячи вакансий. Где платят больше всего, читайте в обзоре Sputnik.

Ситуация на белорусском рынке труда, судя по официальным данным, остается стабильной. Более того — предложение часто превалирует над спросом, о чем говорит увеличение числа открытых вакансий в Республиканском банке Минтруда. Кому в Беларуси обещают самые высокие зарплаты — изучил Sputnik.

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Максимальную на сегодня зарплату обещают заместителю главы представительства российской компании-дистрибьютера электронной техники. Если специалист имеет должный опыт, а также владеет английским и корейским языками, платить ему готовы от 20 тысяч рублей в месяц — порядка десяти тысяч долларов.

Немалую зарплату обещают и директору иностранного предприятия, занимающегося продажей бытовой и другой техники. Здесь требуется опыт руководства компаниями от пяти лет, в международной организации — не менее года.

«Наличие международного опыта руководства крупными проектами в сфере создания и управления дилерскими сетями товаров и оборудования», — перечисляют требования работодатели.

Зарплату обещают от 13 тысяч рублей.

В частной логистической кампании с китайским капиталом требуется советник по международным и инвестиционным вопросам. Требуется опыт работы в сфере и в международных компаниях, а также свободное владение китайским и английским. Зарплата — от 12 тысяч рублей. Туда же ищут советника по развитию регионального сотрудничества — на такую же зарплату.

Наконец, спортсмену-инструктору минского хоккейного клуба «Динамо» обещают от десяти тысяч рублей.

В целом из почти 78 тысяч открытых на сегодня вакансий зарплату от тысячи рублей обещают лишь порядка четырех тысяч. У почти 52 тысяч вакансий обещания по доходам скромные — до 500 рублей.

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