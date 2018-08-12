Какие вакансии обещают самые высокие зарплаты в Беларуси?
Вакансий в республике
Вакансий в республике
Ситуация на белорусском рынке труда, судя по официальным данным, остается стабильной. Более того — предложение часто превалирует над спросом, о чем говорит увеличение числа открытых вакансий в Республиканском банке Минтруда. Кому в Беларуси обещают самые высокие зарплаты — изучил Sputnik.
Максимальную на сегодня зарплату обещают заместителю главы представительства российской
Немалую зарплату обещают и директору иностранного предприятия, занимающегося продажей бытовой и другой техники. Здесь требуется опыт руководства компаниями от пяти лет, в международной организации — не менее года.
«Наличие международного опыта руководства крупными проектами в сфере создания и управления дилерскими сетями товаров и оборудования», — перечисляют требования работодатели.
Зарплату обещают от 13 тысяч рублей.
В частной логистической кампании с китайским капиталом требуется советник по международным и инвестиционным вопросам. Требуется опыт работы в сфере и в международных компаниях, а также свободное владение китайским и английским. Зарплата — от 12 тысяч рублей. Туда же ищут советника по развитию регионального сотрудничества — на такую же зарплату.
Наконец,
В целом из почти 78 тысяч открытых на сегодня вакансий зарплату от тысячи рублей обещают лишь порядка четырех тысяч. У почти 52 тысяч вакансий обещания по доходам скромные — до 500 рублей.