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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове еще шестеро детей заболели корью — они не были привиты

В настоящее время они находятся под наблюдением врача и получают лечение.

Источник: Комсомольская правда
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Шесть случаев кори были зарегистрированы в селе Кайраклия Тараклийского района. Дети, родившиеся в период между 2008 и 2017 годами, испытывают симптомы — жар до 38−40 C, конъюнктивит, сыпь. В настоящее время они находятся под наблюдением врача и получают соответствующее лечение в стационарных условиях, передает nokta.md.

Ни один ребенок из них не был вакцинирован против кори из-за их принадлежности к религиозному исповеданию.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты неоднократно предупреждает население о том, что корь остается очень заразной инфекцией, и родителям рекомендуется прививать своих детей, поскольку вакцинация является единственным средством безопасной защиты от кори и других инфекционных заболеваний, и принадлежность к религиозному признанию, национальности или этнической принадлежности не защищает нас от заражения этой болезнью.

«Начитаются в Интернете, что прививки вредные, а дети заболевают — и как они потом им в глаза смотрят?!»: Почему дети в Молдове массово заболели корью.

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