Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей

В Санкт-Петербурге неизвестный преступник проник в квартиру Ирины Бузовой, матери известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Как сообщает РИА Новости, общий ущерб составил около шести миллионов рублей.

Согласно заявлению Бузовой, из ее квартиры пропали 10 тысяч долларов и 9 тысяч евро, а также ювелирные украшения и часы. Кража произошла приблизительно между вечером пятницы 10 августа до полудня субботы 11 августа — в это время хозяйка квартиры отсутствовала дома. Вор попал в жилище Бузовой через окно, выдавив москитную сетку.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по данному обращению возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.