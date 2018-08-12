Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
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Согласно заявлению Бузовой, из ее квартиры пропали 10 тысяч долларов и 9 тысяч евро, а также ювелирные украшения и часы. Кража произошла приблизительно между вечером пятницы 10 августа до полудня субботы 11 августа — в это время хозяйка квартиры отсутствовала дома. Вор попал в жилище Бузовой через окно, выдавив москитную сетку.
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Несколько недель назад сообщалось, что телеведущая Ольга Бузова попала в аварию с участием грузовика. Певица получила небольшие ушибы.