Лидеры «каспийской пятерки» прогулялись по набережной Актау

После подписания конвенции они прогулялись по набережной прикаспийского города, передает РИА Новости. На саммите была подписана Актауская конвенция.

Документ определяет правовой статус Каспийского моря. По завершению Актауского саммита главы государств приняли участие в церемонии фотографирования, после чего прогулялись по набережной. А после состоялось совместная церемония выпуска осетров в Каспийской море.