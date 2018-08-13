В Воронеже пройдет всероссийская ярмарка одежды и обуви

Источник: РИА "Воронеж"

Двухнедельная VI всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля пройдет в Воронеже на Никитинской площади. Она продлится с 28 сентября по 7 октября, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

В ярмарке примут участие российские предприятия и дизайнеры из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской областей, Ставрополья и других регионов страны. Жители города смогут не только приобрести товары, но и принять участие в мастер-классах и создать собственные уникальные изделия. Также посетители смогут ознакомиться с мобильной исторической экспозицией швейного оборудования на интерактивной площадке ярмарки. Торжественное открытие состоится в 12:00 28 сентября.