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10:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пройдет всероссийская ярмарка одежды и обуви

На рынке будут представлены товары отечественных дизайнеров и производителей.

Источник: РИА "Воронеж"

Двухнедельная VI всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля пройдет в Воронеже на Никитинской площади. Она продлится с 28 сентября по 7 октября, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

В ярмарке примут участие российские предприятия и дизайнеры из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской областей, Ставрополья и других регионов страны. Жители города смогут не только приобрести товары, но и принять участие в мастер-классах и создать собственные уникальные изделия. Также посетители смогут ознакомиться с мобильной исторической экспозицией швейного оборудования на интерактивной площадке ярмарки. Торжественное открытие состоится в 12:00 28 сентября.

Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга РФ проводится с целью стимулирования производителей к переходу от частных коллекций к более широкому, промышленному производству. Ранее ярмарки под патронатом ведомства проводились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле и Москве. Основная цель организации таких мероприятий — поддержка отечественных дизайнеров и производителей и обеспечение жителей качественными товарами по доступной цене.

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