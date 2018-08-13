В Воронеже пройдет всероссийская ярмарка одежды и обуви
На рынке будут представлены товары отечественных дизайнеров и производителей.
На рынке будут представлены товары отечественных дизайнеров и производителей.
Двухнедельная VI всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля пройдет в Воронеже на Никитинской площади. Она продлится с 28 сентября по 7 октября, сообщила
В ярмарке примут участие российские предприятия и дизайнеры из Воронежа, Москвы,
Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга РФ проводится с целью стимулирования производителей к переходу от частных коллекций к более широкому, промышленному производству. Ранее ярмарки под патронатом ведомства проводились в