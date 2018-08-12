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17:51 (мск), источник: Publika.md

В Кишинёве прошла последняя ягодная ярмарка

11 аграриев представили свою продукцию на последней в этом году ягодной ярмарке. Прошла она в столице в сквере Кафедрального собора.

Источник: Publika.md

«Ягоды из Сипотен Каларашского района. Натуральный продукт. Полезен для здоровья», — cказал аграрий Георгий Трифан.

«У меня черноплодная рябина. Хороший продукт для нормализации артериального давления, и отличный антиоксидант», — cообщил аграрий Виталий Цапу.

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На ярмарке можно было найти как свежие ягоды, так и засушенные. Предлагали торговцы покупателям и различные варенья.

«У нас есть ежевичное варенье. На его приготовление уходит день», — cказал аграрий Виталий Самсон.

«У нас есть засушенный кизил. Это уникальный сорт, его выводили в течение 15 лет, он богат витамином С. Сейчас это чемпион Европы по уровню витамина С», — отметила производительница сухофруктов Наталья Звоницкая.

Посетили отметили, что цены на ярмарке ниже, чем на рынке и в магазинах. 200 граммов годжи можно продавали за 50 леев, чернику за 40 леев, а малину за 20.

«Купили ежевику и малину. Сезон этих ягод прошел, грех не попробовать».

«Купили миндаль и миндальное масло, теперь хотим купить мед. Хотелось клюквы, но, к сожалению, её уже нет.»

В этом году впервые дегустация на ярмарке была платной. Собранные деньги пойдут на лечение режиссера
Виорела Мардаря, у которого недавно диагностировали рак.

«Было бы хорошо протянуть руку помощи нашему другу Виорелу Мардарю», — cказала организатор ярмарки Елена Бричук.

Ягодную ярмарку организовали в столице третий раз в этом году.

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