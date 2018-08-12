В Кишинёве прошла последняя ягодная ярмарка

На ярмарке можно было найти как свежие ягоды, так и засушенные. Предлагали торговцы покупателям и различные варенья.



«У нас есть ежевичное варенье. На его приготовление уходит день», — cказал аграрий Виталий Самсон.



«У нас есть засушенный кизил. Это уникальный сорт, его выводили в течение 15 лет, он богат витамином С. Сейчас это чемпион Европы по уровню витамина С», — отметила производительница сухофруктов Наталья Звоницкая.



Посетили отметили, что цены на ярмарке ниже, чем на рынке и в магазинах. 200 граммов годжи можно продавали за 50 леев, чернику за 40 леев, а малину за 20.



«Купили ежевику и малину. Сезон этих ягод прошел, грех не попробовать».



«Купили миндаль и миндальное масло, теперь хотим купить мед. Хотелось клюквы, но, к сожалению, её уже нет.»



В этом году впервые дегустация на ярмарке была платной. Собранные деньги пойдут на лечение режиссера

Виорела Мардаря, у которого недавно диагностировали рак.



«Было бы хорошо протянуть руку помощи нашему другу Виорелу Мардарю», — cказала организатор ярмарки Елена Бричук.



Ягодную ярмарку организовали в столице третий раз в этом году.