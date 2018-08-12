ГИБДД показала кузбасским водителям видео смертельных ДТП
Автолюбителям напомнили о необходимости соблюдения ПДД.
Автолюбителям напомнили о необходимости соблюдения ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции по Прокопьевскому району Кемеровской области показала кузбасским водителям видео смертельных ДТП в рамках профилактической акции «Шок», направленной на снижение аварийности в регионе.
Как сообщает
По мнению замначальника подразделения ГИБДД отдела МВД по Прокопьевскому району, майора полиции Игоря Гатаулина такая «шоковая» терапия является действенной мерой, так как водители видят реальные последствия своих необдуманных действий и задумываются о поведении на дороге.
Акция «Шок» продлится до 17 августа.