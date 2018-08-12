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17:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

ГИБДД показала кузбасским водителям видео смертельных ДТП

Автолюбителям напомнили о необходимости соблюдения ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции по Прокопьевскому району Кемеровской области показала кузбасским водителям видео смертельных ДТП в рамках профилактической акции «Шок», направленной на снижение аварийности в регионе.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, зрителями «шокирующих» кадров стали автомобилисты, проезжавшие по трассе в районе поселка Лучшево, где ежегодно происходят серьезные ДТП. На ровном участке дороги, где нет поворотов и перекрестков, водители зачастую игнорируют предупреждающие знаки и движутся с превышением скорости. О том, к чему приводит такая беспечность, автомобилисты увидели в ролике.

По мнению замначальника подразделения ГИБДД отдела МВД по Прокопьевскому району, майора полиции Игоря Гатаулина такая «шоковая» терапия является действенной мерой, так как водители видят реальные последствия своих необдуманных действий и задумываются о поведении на дороге.

Акция «Шок» продлится до 17 августа.

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