ГИБДД показала кузбасским водителям видео смертельных ДТП

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, зрителями «шокирующих» кадров стали автомобилисты, проезжавшие по трассе в районе поселка Лучшево, где ежегодно происходят серьезные ДТП. На ровном участке дороги, где нет поворотов и перекрестков, водители зачастую игнорируют предупреждающие знаки и движутся с превышением скорости. О том, к чему приводит такая беспечность, автомобилисты увидели в ролике.