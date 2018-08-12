Улицы Ливерпуля начали патрулировать супергерои
Мужчины ведут борьбу с преступностью в рамках движения «Инициатива».
Мужчины ведут борьбу с преступностью в рамках движения «Инициатива».
Самопровозглашенные супергерои, вдохновленные комиксами и фильмами, надели костюмы и вышли на улицы английского города, чтобы бороться с преступностью.
Пока что команда остановила только одно преступление, когда три женщины украли у прохожего кошелек на железнодорожной станции.
Тамплиер, под личиной которого скрывается 38-летний страховой брокер Тим Тейлор, говорит, что они стремятся оградить людей от опасности на улицах. Группа отслеживает горячие точки города, где часто бывают уличные драки.
Тим — бывший военный. Он обратился к соотечественникам с призывом быть сознательными и помогать людям. Слишком многие, говорит он, отводят глаза и включают музыку в телефоне, когда видят, что
Супергерои не намерены заменить полицейских, но надеются стать дополнительной парой глаз для охранников порядка.
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