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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Воронежской области выиграл в лотерею дачный участок

Итог игры стал известен 12 августа.

Еще одному нашему земляку улыбнулась удача в лотерее. Житель Воронежской области в это воскресенье, 12 августа, победил в первом туре 1244 тиража «Русского лото». По итогу игры он стал обладателем дачного участка. Стоит земляной надел 500 тысяч рублей. Забрать свой выигрыш можно и деньгами. Имя счастливчика, как водится, не разглашают.

Незадолго до этого, 22 июля, другой наш земляк выиграл путешествие. Вот и другой пример удачливости воронежцев: в начале июля молодые супруги Кирилл и Татьяна Денисовы стали обладателем домика у моря стоимостью 900 000 рублей. Таких примеров много. Причиной тому — лотерейная лихорадка, которая охватила Воронежскую область еще прошлой осенью. В ноябре пенсионерка из Панино сорвала рекордный для России джекпот — 506 млн рублей. Везение этой женщины, которая зарабатывала на жизнь тем, что продавала пирожки, вселило веру в выигрыш во многих других жителей региона.

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