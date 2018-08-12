Российские звезды начали падать с трапов ради флешмоба
Эпидемия падений охватила не только знаменитостей, но и простых граждан.
Эпидемия падений охватила не только знаменитостей, но и простых граждан.
«Падающие звезды» — так называется новый флешмоб, охвативший соцсети. Российские звезды делятся снимками, на которых они запечатлены упавшими с трапа самолета, растянувшимися на ступеньках, выпавшими из поезда или споткнувшимися на яхте.
Все снимки — постановочные. Это челлендж, выполнить который звезды приглашают друг друга.
Инициатором «звездопада» еще в июне стала видеограф Любаша Шеверда. Идею подхватил DJ Smash. Он опубликовал свое «падение с трапа», отметив рэпера Тимати, продюсера Яну Рудковскую и других.
К августу эпидемия падений охватила не только знаменитостей, но и простых граждан. На данный момент по метке #fallingstars2018 только в соцсети Instagram можно просмотреть около 1200 публикаций.
Участники падают с шезлонгов, лодок, тренажеров и автомобилей, растягиваются на полу парикмахерских и магазинов, вспахивают носом газон и разбивают колени об асфальт. А