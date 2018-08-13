«Собрались люди, помнящие, как Россия поднималась при царе Николае»
Борьба с абортами поссорила ярославских казаков.
Борьба с абортами поссорила ярославских казаков.
В Ярославле 12 августа по инициативе казаков и при благословении митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона прошел крестный ход в защиту семьи и детства и за прекращение абортов. Крестный ход, в котором приняли участие несколько десятков человек, продлился шесть часов и прерывался на остановки для совершения молебнов возле храмов. Атаман Ярославского городского казачьего общества Илья Семенов назвал присоединившихся к шествию казаков «ряжеными» и заявил, что такими методами аборты не искоренить. В областном департаменте здравоохранения заявили, что дважды в год рассылают в медучреждения «информационные письма» о «днях тишины», в которые можно не проводить плановые аборты, но не обязывают отказываться от них.
Крестный ход по инициативе Ярославского отдельского казачьего общества «в защиту семьи и детства, за прекращение абортов, в поддержку многодетности и в память все убиенных детей, как рожденных, так и нерожденных» был благословлен митрополитом Ярославским и Ростовским Пантелеимоном и приурочен ко дню рождения цесаревича Алексея, наследника последнего российского императора Николая II (12 августа 1904 года по новому стилю).
За несколько дней до проведения крестного хода в сообществе «Ярославское казачество» «ВКонтакте» было опубликовано заявление атамана Ярославского городского казачьего общества Ильи Семенова против крестного хода. Он заметил, что «реестровому казачеству с Розовым (организатор акции атаман Ярославского отдельского казачьего общества Сергей Розов.— “Ъ”) не по пути».
«Мы Розову два года назад выразили вотум недоверия, — сказал “Ъ” господин Семенов.— Я считаю, мы не должны подчиняться атаману, которому мы не доверяем. Он сейчас, в данный момент, чтобы быть атаманом отдела, должен хотя бы входить в
Господин Розов комментировать обвинения со стороны Ильи Семенова не стал. «Я эти интриги не знаю и ничего не читал, — сказал он “Ъ” после молебна у Успенского собора.— Если он (господин Розов.— “Ъ”) делает
За исключением господина Розова, казаки в крестном ходе были представлены скупо — в шествии в основном участвовали прихожане храмов в количестве нескольких десятков человек. Илья Семенов заявил «Ъ», что не увидел «ни одного ярославского казака» на фотографии с молебна возле Успенского собора. Участница крестного хода Валентина Максимова объяснила корреспонденту «Ъ», что «сегодня собрались искренние люди, крепкие духом и помнящие, как Россия поднималась при царе Николае и как была многодетной и многосемейной».
Согласно статистике Минздрава РФ, в 2017 году было совершено 627,1 тыс. абортов, что на 8,8% меньше в сравнении с 2016 годом. В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области воздержались от оценки крестного хода. «Оценку должно дать общество. На эту акцию казачество нас не звало и не приглашало», — рассказала «Ъ»
«Мы не обязываем отказываться от абортов, решение принимает само медучреждение. Если они не проводят в эти дни аборты, то только плановые. Экстренные, естественно, проводят», — отметила госпожа Силина. В Ярославской епархии «Ъ» заявили, что церковь убеждена в отсутствии у человека права лишать жизни другого человека на любом ее этапе, в том числе внутриутробном.
Александр Тихонов, Ярославль