«Собрались люди, помнящие, как Россия поднималась при царе Николае»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Ярославле 12 августа по инициативе казаков и при благословении митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона прошел крестный ход в защиту семьи и детства и за прекращение абортов. Крестный ход, в котором приняли участие несколько десятков человек, продлился шесть часов и прерывался на остановки для совершения молебнов возле храмов. Атаман Ярославского городского казачьего общества Илья Семенов назвал присоединившихся к шествию казаков «ряжеными» и заявил, что такими методами аборты не искоренить. В областном департаменте здравоохранения заявили, что дважды в год рассылают в медучреждения «информационные письма» о «днях тишины», в которые можно не проводить плановые аборты, но не обязывают отказываться от них.

Крестный ход по инициативе Ярославского отдельского казачьего общества «в защиту семьи и детства, за прекращение абортов, в поддержку многодетности и в память все убиенных детей, как рожденных, так и нерожденных» был благословлен митрополитом Ярославским и Ростовским Пантелеимоном и приурочен ко дню рождения цесаревича Алексея, наследника последнего российского императора Николая II (12 августа 1904 года по новому стилю).

За несколько дней до проведения крестного хода в сообществе «Ярославское казачество» «ВКонтакте» было опубликовано заявление атамана Ярославского городского казачьего общества Ильи Семенова против крестного хода. Он заметил, что «реестровому казачеству с Розовым (организатор акции атаман Ярославского отдельского казачьего общества Сергей Розов.— “Ъ”) не по пути».

«Мы Розову два года назад выразили вотум недоверия, — сказал “Ъ” господин Семенов.— Я считаю, мы не должны подчиняться атаману, которому мы не доверяем. Он сейчас, в данный момент, чтобы быть атаманом отдела, должен хотя бы входить в какую-то первичную организацию. Ни в какую первичную организацию он не входит, мы его из городского казачьего общества с позором выгнали». Он отметил, что полномочия господина Розова истекают весной 2018 года, а тот «за несколько месяцев до конца своего срока полномочий хочет, чтобы перед ним перекрывали улицы».

Господин Семенов отметил, что не поддерживает аборты, но считает, что крестными ходами ситуацию не исправить — для этого, по его мнению, необходима государственная политика.

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Господин Розов комментировать обвинения со стороны Ильи Семенова не стал. «Я эти интриги не знаю и ничего не читал, — сказал он “Ъ” после молебна у Успенского собора.— Если он (господин Розов.— “Ъ”) делает что-то он хорошее, пусть делает, это его право. Я не хочу в такой день во все это вмешиваться». По словам господина Розова, цесаревич Алексей побывал в Успенском соборе Ярославля в 1913 году, во время празднования 300-летия дома Романовых (в 1937 году храм был разрушен большевиками и восстановлен в 2010 году к 1000-летию Ярославля). «Почему мы проводим крестный ход в честь царевича Алексея? Он связан с этим. Он всю жизнь страдал. Он погиб отроком. Он очень близко к сердцу воспринимал страдания других», — добавил Сергей Розов.

По его мнению, в России необходимо добиваться запрета абортов: «Мы теряем из-за абортов по 100 тыс. в год. Это грех самый страшный».

За исключением господина Розова, казаки в крестном ходе были представлены скупо — в шествии в основном участвовали прихожане храмов в количестве нескольких десятков человек. Илья Семенов заявил «Ъ», что не увидел «ни одного ярославского казака» на фотографии с молебна возле Успенского собора. Участница крестного хода Валентина Максимова объяснила корреспонденту «Ъ», что «сегодня собрались искренние люди, крепкие духом и помнящие, как Россия поднималась при царе Николае и как была многодетной и многосемейной».

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Согласно статистике Минздрава РФ, в 2017 году было совершено 627,1 тыс. абортов, что на 8,8% меньше в сравнении с 2016 годом. В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области воздержались от оценки крестного хода. «Оценку должно дать общество. На эту акцию казачество нас не звало и не приглашало», — рассказала «Ъ» пресс-секретарь департамента Ольга Силина. По ее словам, региональные власти дважды в год — в День защиты детей 1 июня и в день избиения младенцев в Вифлееме 11 января (эту дату отмечает Русская православная церковь) — рассылает в лечебные учреждения информационные письма о проведении так называемых дней тишины: руководство больниц извещают об этих датах и о том, что в связи с этим можно не проводить плановые аборты.

«Мы не обязываем отказываться от абортов, решение принимает само медучреждение. Если они не проводят в эти дни аборты, то только плановые. Экстренные, естественно, проводят», — отметила госпожа Силина. В Ярославской епархии «Ъ» заявили, что церковь убеждена в отсутствии у человека права лишать жизни другого человека на любом ее этапе, в том числе внутриутробном.