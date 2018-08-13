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10:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Шопингу урезали площади

В России стали меньше строить торгцентры.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рынок торговой недвижимости в крупных городах России перестал расти: под влиянием кризиса девелоперы остановили строительство новых объектов. Теперь застройщикам придется осваивать города поменьше, а в Москве конкурировать за транспортно-пересадочные узлы, где разрешено создавать торговые площади.

В городах-миллионниках России остановился рост показателя обеспеченности торговой недвижимостью, следует из данных Knight Frank. В 10 из 15 городов, попавших в выборку, по итогам первой половины 2018 года этот показатель остался на уровне, зафиксированном за аналогичный период прошлого года. Незначительный рост произошел в Москве (с 487 до 502 кв. м на 1 тыс. жителей.), Красноярске (с 316 до 338 кв. м), Казани (с 327 до 357 кв. м), Ростове-на-Дону (с 439 до 486 кв. м), Воронеже (с 464 до 497 кв. м).

«Отсутствие новых строек — результат падения девелоперской активности, произошедшего в начале текущего кризиса», — объясняет руководитель отдела торгцентров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

До 2014 года рынок активно рос, в 2013—2018 годах (рассматриваются показатели по итогам первого полугодия) обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей в большинстве городов-миллионников выросла в два раза и более: в Москве — с 311 до 502 кв. м, в Уфе — с 206 до 461 кв. м, в Перми — с 118 до 250 кв. м, в Екатеринбурге — с 321 до 671 кв. м.

По словам госпожи Хакбердиевой, сейчас в Москве дополнительным фактором торможения рынка стал дефицит площадок под строительство — «это подтолкнуло развитие community-центров в составе жилых комплексов, а также торгцентров в границах транспортно-пересадочных узлов».

Сокращаются не только объемы ввода торговой недвижимости, но и параметры ранее заявленных проектов. «Девелоперы меняют концепцию будущих объектов или сдвигают сроки строительства и ввода», — говорит директор по развитию бизнеса Cushman & Wakefield Ольга Ясько. По ее данным, в России заявлено строительство 2 млн кв. м торговой недвижимости, половина этого объема — в городах-миллионниках. Проекты разморозят, когда девелопер сочтет условия подходящими. «Но сейчас это происходит медленно. Дополнительное влияние оказывает смена модели потребления», — рассуждает госпожа Ясько. Визиты в гипермаркеты за товарами повседневного спроса становятся все менее популярными. По данным Nielsen, семь из десяти походов в магазин приходятся на формат «у дома». Гипермаркеты — якорные арендаторы большинства торгцентров. Fashion-ритейлеры, продолжает эксперт, вынуждены конкурировать с онлайн-торговлей и адаптироваться к сокращению расходов потребителей.

По оценкам Евгении Хакбердиевой, в перспективе ритейлеры и девелоперы будут осваивать слабо охваченные торговой недвижимостью города Ханты-Мансийск, Якутск, Махачкалу и другие, где есть потребность в современных торгцентрах. Это подтверждают в группе «Ташир» (развивает сеть торгцентров «Рио»): «В регионах спрос на качественные площади не только со стороны международных и российских компаний, но и локального пула арендаторов».

Представитель Malltech Кирилл Степанов считает, что временное затишье пойдет рынку на пользу — «это поможет заполнить объекты, открывшиеся раньше». По его словам, в компании видят перспективы развития минимум в пяти регионах, но не готовы их назвать.

Один из вариантов адаптации к изменившимся условиям — упрощение формата и удешевление строительства.

Девелоперам крупных объектов со значительной развлекательной составляющей приходится принимать во внимание увеличение сроков окупаемости проектов. «Покупка качественных объектов в небольших городах с населением около 300 тыс. человек — популярный запрос, но купить нечего», — заключает Ольга Ясько.

Екатерина Геращенко.

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