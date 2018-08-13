Шопингу урезали площади
В России стали меньше строить торгцентры.
В России стали меньше строить торгцентры.
Рынок торговой недвижимости в крупных городах России перестал расти: под влиянием кризиса девелоперы остановили строительство новых объектов. Теперь застройщикам придется осваивать города поменьше, а в Москве конкурировать за
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«Отсутствие новых строек — результат падения девелоперской активности, произошедшего в начале текущего кризиса», — объясняет руководитель отдела торгцентров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.
До 2014 года рынок активно рос, в 2013—2018 годах (рассматриваются показатели по итогам первого полугодия) обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей в большинстве
По словам госпожи Хакбердиевой, сейчас в Москве дополнительным фактором торможения рынка стал дефицит площадок под строительство — «это подтолкнуло развитие
Сокращаются не только объемы ввода торговой недвижимости, но и параметры ранее заявленных проектов. «Девелоперы меняют концепцию будущих объектов или сдвигают сроки строительства и ввода», — говорит директор по развитию бизнеса Cushman & Wakefield Ольга Ясько. По ее данным, в России заявлено строительство 2 млн кв. м торговой недвижимости, половина этого объема — в
По оценкам Евгении Хакбердиевой, в перспективе ритейлеры и девелоперы будут осваивать слабо охваченные торговой недвижимостью города
Представитель Malltech Кирилл Степанов считает, что временное затишье пойдет рынку на пользу — «это поможет заполнить объекты, открывшиеся раньше». По его словам, в компании видят перспективы развития минимум в пяти регионах, но не готовы их назвать.
Один из вариантов адаптации к изменившимся условиям — упрощение формата и удешевление строительства.
Девелоперам крупных объектов со значительной развлекательной составляющей приходится принимать во внимание увеличение сроков окупаемости проектов. «Покупка качественных объектов в небольших городах с населением около 300 тыс. человек — популярный запрос, но купить нечего», — заключает Ольга Ясько.
Екатерина Геращенко.