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21:52 (мск), источник: РИА Новости

Пункт пропуска в Крым на Украине возобновил работу в штатном режиме

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу в штатном режиме, сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении государственной пограничной службы Украины.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 17.30 контрольно-пропускной пункт въезда-выезда “Каланчак” работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее крымские пограничники сообщили, что украинская сторона днем приостановила работу одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом, речь шла о КПП «Каланчак». Позднее региональное погрануправление ФСБ РФ сообщило, что работа украинского пункта пропуска «Каланчак» на границе с Крымом частично возобновлена.

Украинские пограничники пояснили, что автомобили на пункте пропуска «Каланчак» не оформляли из-за сбоя базы данных украинской таможни.

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