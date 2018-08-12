Пункт пропуска в Крым на Украине возобновил работу в штатном режиме
КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу в штатном режиме, сообщили в
КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу в штатном режиме, сообщили в
«По состоянию на 17.30
Ранее крымские пограничники сообщили, что украинская сторона днем приостановила работу одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом, речь шла о КПП «Каланчак». Позднее региональное погрануправление ФСБ РФ сообщило, что работа украинского пункта пропуска «Каланчак» на границе с Крымом частично возобновлена.
Украинские пограничники пояснили, что автомобили на пункте пропуска «Каланчак» не оформляли