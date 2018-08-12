В распределении грантов в колледжах могут принять участие и родители
Эти меры должны послужить одним из действенных механизмов по предупреждению коррупционных проявлений в этой сфере, передает pavlodarnews.kz.
Эти меры должны послужить одним из действенных механизмов по предупреждению коррупционных проявлений в этой сфере, передает pavlodarnews.kz.
Предприниматели, члены областной специальной мониторинговой группы, руководители пяти колледжей города и журналисты обсудили тему распределения грантов на встрече, организованной региональным департаментом по делам госслужбы и противодействию коррупции. Педагоги озвучили количество выделенных грантов, задали волнующие их вопросы, а также поддержали предложение о включении в состав приемной комиссии представителей общественности.
Представитель СМГ Толеухан Темирханов предложил вовлечь в данный проект и родителей, которые входят в состав попечительских советов колледжей. Председатель ОО «За будущее Экибастуза» Галина Карилиновская призвала общественность принять самое активное участие в этой акции.
Для эффективной обратной связи с гражданами в департаменте работает открытая