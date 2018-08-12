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21:17 (мск), источник: Известия

Назван идеально снимающий стресс доступный продукт

Ученые из Гарвардского университета назвали продукт, который идеально снимает стресс и продается по доступным ценам в магазинах, пишет сайт «Комсомольской правды».

Источник: Reuters

В эксперименте участвовали три группы добровольцев, которые течение месяца ели на завтрак разные продукты. Первой группе достались яйца, второй — овсяные хлопья грубого помола, третьей — овсяная каша быстрого приготовления.

По завершении исследования лучше всех противостояли стрессу добровольцы из первый группы, которые съедали по одному или два яйца. Оказалось, что резкий выброс надпочечниками гормона стресса — адреналина блокировали чистый белок и гамма микроэлементов из желтка.

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Наименее стрессоустойчивыми оказались те, кто питался на завтрак овсянкой быстрого приготовления. Причина в том, что из-за таких хлопьев резко повышалось содержание сахара в крови, а затем резко падало. При подобных скачках возрастает выброс гормона стресса, что вызывало у испытуемых симптомы панических атак — страх, слабость и холодный пот.

Как отмечают эксперты из Колумбийского университета, для успешной борьбы со стрессом на завтрак можно есть омлет с цветной капустой или брокколи. Затем рекомендуется выпить стакан тыквенного сока или съесть горсть тыквенных семечек, которые содержат магний и помогают победить тревожность.

Ранее ученые нашли в мозге человека «центр пессимизма». Он помогает помогает анализировать все плюсы и минусы ситуации и принимать решения.

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