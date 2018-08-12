Новые пешеходные улицы могут появиться в Минске

Отвечая на вопрос о планах по созданию пешеходных улиц в столице, Дмитрий Семенкевич отметил, что вписать пешеходную улицу в уже существующую структуру города — непростая задача. «В новой застройке это вполне применимое понятие. Идея генерального плана такова, что крупные районы Минска рассматриваем как самостоятельные города, и там тоже должны появиться свои пешеходные улицы. Их должно быть как минимум шесть», — сказал он.

Замминстра также поделился видением будущего исторической застройки Минска: «Город — это динамичная среда, и, конечно, новые объекты обязаны появляться в центре, и даже в историческом центре. Нельзя ограничиваться только сохранностью старого. Прошлые эпохи отразились в застройке центра города, нам тоже есть, что сказать будущим поколениям. Другой вопрос заключается в искусстве гармонично вписать объект в то, что было создано до нас».