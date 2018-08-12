Волшебство в небе: пользователи интернета выкладывают фото Персеид

Источник: AP 2018

Наступающей ночью астрономы-любители да и просто ценители ночного неба, живущие по всему миру, обратят свои инструменты и взоры к небу — ведь в ближайшие часы ожидается максимум самого красивого и зрелищного звездного потока Персеиды.

Как уже сообщают астрономы, в эти часы активность метеорного потока продолжает расти.

При условии безоблачной погоды, по прогнозам Международной метеорной организации, с вечера субботы до утра понедельника можно будет наблюдать сгорание до 120 метеоров в час.

Персеиды — это самый известный метеорный поток в Северном полушарии. Тому есть несколько причин. Это и удобное время наблюдения, ведь максимума активности эти метеоры достигают в середине августа, когда темнота наступает уже относительно рано, но ночи еще теплые и удобные для поздних прогулок на открытом воздухе.

При этом Персеиды — довольно стабильный поток, то есть во время максимума активности число падающих метеоров редко опускается ниже 60 в час.

Активность метеорного потока измеряется зенитным часовым числом. Для сравнения: у другого относительно стабильного потока Лирид число метеоров в час редко превышает 18, а, например, Ориониды дают около 25 метеоров.

По состоянию на вечер воскресенья активность Персеид уже превысила 60 в час и продолжала расти.

При этом наступление пика активности ожидается между 12 августа 23:00 мск и 13 августа 11:00 мск, так что у любителей «падающих звезд» впереди еще вся ночь.

Тем временем в сети уже появляются первые снимки метеоров, выложенные наблюдателями в разных странах.

Астрономы отмечают, что максимум активности придется на первый день после новолуния, так что условия для наблюдения красивейшего космического шоу сложатся идеальные! Помешать наблюдениям может только облачность и засветка от больших городов.

Обычно метеорный поток получает название по созвездию, в котором находится его радиант. Из-за эффекта перспективы траектории космических частиц, движущихся по почти параллельным траекториям навстречу наблюдателю на Земле, будут пересекаться в небольшой области на небе. Эта область, кажущаяся источником метеоров потока, и называется радиантом.

Поток Персеиды известен уже около 2 тыс. лет. Впервые он упоминается в китайской летописи, датируемой 36 годом нашей эры.

«Более ста метеоров вспыхнули под утро», — записал древний наблюдатель.

Также о Персеидах говорится в японских и корейских источниках VIII—XI вв. еков, а в Европе этот метеорный поток называли «Слезы святого Лаврентия», так как праздник в честь этого святого, который проводится в Италии, выпадает на самый активный период метеорного потока. Однако официально первооткрывателем ежегодного августовского звездопада считается бельгийский математик, астроном и метеоролог Адольф Кетеле, сообщивший о своих наблюдениях в 1835 году.

Первым исследователем, который подсчитал среднее количество метеоров в час, был Эдвард Хэйс. Долгое время активность метеорного потока была не очень высока и колебалась в пределах 40−90 метеоров в час, но после 1858 года Персеиды активизировались. Например, в 1863 году в час фиксировалось 215 метеоров. В это же время была обнаружена и причина такого усиления. В середине июля 1862 года американские ученые Льюис Свифт и Хорэйс Туттль открыли красивую новую комету, которая получила имя комета Свифта — Туттля.

Все оставшееся лето она была хорошо видна в Северном полушарии. Максимального блеска комета достигла в последнюю неделю августа. А при наблюдении в телескоп у нее были заметны необычные структуры — светящиеся туманные струйки, расходящиеся от плотного ядра кометы, подобно лепесткам цветка. Комета 109Р / Свифта — Туттля была признана одной из десяти самых красивых комет XIX столетия.

В 1867 году известный итальянский астроном Джованни Скиапарелли (кстати, тот самый, кто обнаружил марсианские каналы) объявил о том, что орбита недавно открытой кометы почти совпадает с рассчитанной орбитой для нескольких метеороидов Персеид.

Так появилась идея, что метеорные потоки связаны с определенными кометами.