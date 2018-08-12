Волшебство в небе: пользователи интернета выкладывают фото Персеид
Этой ночью землян ждет максимум метеорного потока Персеиды — красивейшего события. «Газета.Ru» напоминает, как наблюдать метеоры и знакомит с первыми снимками явления.
Этой ночью землян ждет максимум метеорного потока Персеиды — красивейшего события. «Газета.Ru» напоминает, как наблюдать метеоры и знакомит с первыми снимками явления.
Наступающей ночью
При условии безоблачной погоды, по прогнозам Международной метеорной организации, с вечера субботы до утра понедельника можно будет наблюдать сгорание до 120 метеоров в час.
Персеиды — это самый известный метеорный поток в Северном полушарии. Тому есть несколько причин. Это и удобное время наблюдения, ведь максимума активности эти метеоры достигают в середине августа, когда темнота наступает уже относительно рано, но ночи еще теплые и удобные для поздних прогулок на открытом воздухе.
При этом Персеиды — довольно стабильный поток, то есть во время максимума активности число падающих метеоров редко опускается ниже 60 в час.
Активность метеорного потока измеряется зенитным часовым числом. Для сравнения: у другого относительно стабильного потока Лирид число метеоров в час редко превышает 18, а, например, Ориониды дают около 25 метеоров.
При этом наступление пика активности ожидается между 12 августа 23:00 мск и 13 августа 11:00 мск, так что у любителей «падающих звезд» впереди еще вся ночь.
Тем временем в сети уже появляются первые снимки метеоров, выложенные наблюдателями в разных странах.
Астрономы отмечают, что максимум активности придется на первый день после новолуния, так что условия для наблюдения красивейшего космического шоу сложатся идеальные! Помешать наблюдениям может только облачность и засветка от больших городов.
Обычно метеорный поток получает название по созвездию, в котором находится его радиант.
«Более ста метеоров вспыхнули под утро», — записал древний наблюдатель.
Также о Персеидах говорится в японских и корейских источниках
Первым исследователем, который подсчитал среднее количество метеоров в час, был Эдвард Хэйс. Долгое время активность метеорного потока была не очень высока и колебалась в пределах 40−90 метеоров в час, но после 1858 года Персеиды активизировались. Например, в 1863 году в час фиксировалось 215 метеоров. В это же время была обнаружена и причина такого усиления. В середине июля 1862 года американские ученые Льюис Свифт и Хорэйс Туттль открыли красивую новую комету, которая получила имя комета Свифта — Туттля.
Все оставшееся лето она была хорошо видна в Северном полушарии. Максимального блеска комета достигла в последнюю неделю августа. А при наблюдении в телескоп у нее были заметны необычные структуры — светящиеся туманные струйки, расходящиеся от плотного ядра кометы, подобно лепесткам цветка. Комета 109Р / Свифта — Туттля была признана одной из десяти самых красивых комет XIX столетия.
В 1867 году известный итальянский астроном Джованни Скиапарелли (кстати, тот самый, кто обнаружил марсианские каналы) объявил о том, что орбита недавно открытой кометы почти совпадает с рассчитанной орбитой для нескольких метеороидов Персеид.
Этим и объяснилось усиление активности августовских метеоров в 60-х годах XIX века. По словам ученых, заранее точно предсказать количество метеоров затруднительно