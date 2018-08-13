В Минске могут появиться новые пешеходные улицы

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По словам замминистра, согласно генеральному плану Минска, крупные районы столицы рассматриваются как самостоятельные города, в которых планируется создать свои пешеходные улицы, которых должно быть как минимум шесть.

Кроме того, Дмитрий Семенкевич считает, что нельзя ограничиваться лишь сохранением старых объектов в историческом центре Минска, а нужно строить и новые. Главное, чтобы новые объекты гармонично сочетались с тем, что было создано ранее.

В развитии жилой застройки Минска Дмитрий Семенкевич отметил необходимость создания комфортных условий проживания для горожан. По его словам архитекторы и инженеры должны делать города более комфортными и безопасными.