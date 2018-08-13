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06:54 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске могут появиться новые пешеходные улицы

В Минске могут создать новые пешеходные улицы, не смотря на то, что вписать их в существующую структуру города непросто, рассказал заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич в эфире канала «Беларусь 1».

Источник: Reuters

По словам замминистра, согласно генеральному плану Минска, крупные районы столицы рассматриваются как самостоятельные города, в которых планируется создать свои пешеходные улицы, которых должно быть как минимум шесть.

Кроме того, Дмитрий Семенкевич считает, что нельзя ограничиваться лишь сохранением старых объектов в историческом центре Минска, а нужно строить и новые. Главное, чтобы новые объекты гармонично сочетались с тем, что было создано ранее.

В развитии жилой застройки Минска Дмитрий Семенкевич отметил необходимость создания комфортных условий проживания для горожан. По его словам архитекторы и инженеры должны делать города более комфортными и безопасными.

«В требования по детским площадкам добавили нормы, чтобы они были для разных возрастов, для подростков. Вносим в нормы вопросы обеспечения безопасности домов — видеонаблюдение, ограждения, шлагбаумы», — отметил замминистра.

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