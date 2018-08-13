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16:21 (мск), источник: Аргументы и факты

Аналога нет. Сколько придется заплатить за переход на цифровое ТВ?

С 1 января 2019 г. страна переходит на цифровое вещание вместо аналогового. А мы вынуждены раскошелиться!

Нужна «коробочка»

Не все телевизоры покажут хоть что-то после Нового года. Работать будут только те, которые принимают цифровой сигнал (пометка DVB-T2). При этом важно, чтобы у вас была антенна ДМВ-диапазона (комнатная, наружная или коллективная). Словом, есть чем заняться — попытаться разобраться во всех сложных аббревиатурах.

Но самое страшное дальше: если телевизор не такой, к нему придётся докупать специальную приставку. Выложить нужно от 600 до 12 тыс. руб. Продавцы заверяют: приставка за 600−1000 руб. работать не будет, нужно брать обязательно не дешевле 5 тыс. руб. Надо ли говорить, что для одинокого пенсионера и 600 руб. деньги: это 30 батонов хлеба, или 15 литров молока! Привыкшие на всём экономить и отказывать себе люди теперь вынуждены платить — или будут лишены ТВ.

Время мошенников

«Все продавцы склоняют купить прибор как можно дороже, — рассказывает старший менеджер сети, торгующей оборудованием для ТВ, Антон Краевский. — Но это обман: чем дороже приставка, тем больше в ней дополнительных функций. Например, возможность записи передач и просмотра их позже, родительский контроль, опция просмотра видео из Интернета на ТВ, звук Dolby и т. д.». Появилось множество объявлений-обманок о якобы плановых работах «по коллективному переводу жителей» на цифровое эфирное телевидение. При отвратительном информировании жителей о переходе неудивительно, что на такие разводки попадётся множество тех же доверчивых пенсионеров.

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