Аналога нет. Сколько придется заплатить за переход на цифровое ТВ?

Нужна «коробочка»

Не все телевизоры покажут хоть что-то после Нового года. Работать будут только те, которые принимают цифровой сигнал (пометка DVB-T2). При этом важно, чтобы у вас была антенна ДМВ-диапазона (комнатная, наружная или коллективная). Словом, есть чем заняться — попытаться разобраться во всех сложных аббревиатурах.

Но самое страшное дальше: если телевизор не такой, к нему придётся докупать специальную приставку. Выложить нужно от 600 до 12 тыс. руб. Продавцы заверяют: приставка за 600−1000 руб. работать не будет, нужно брать обязательно не дешевле 5 тыс. руб. Надо ли говорить, что для одинокого пенсионера и 600 руб. деньги: это 30 батонов хлеба, или 15 литров молока! Привыкшие на всём экономить и отказывать себе люди теперь вынуждены платить — или будут лишены ТВ.

Время мошенников