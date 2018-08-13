Мошенник прячется под закон. Как крадут деньги с карт под предлогом защиты

Законодательное новшество требует от банков останавливать операции по счету, если есть опасения, что кто-то пытается перевести деньги без согласия владельца. Банковская карта при этом блокируется на срок до двух рабочих дней, а банк направляет клиенту запрос о подтверждении транзакции. Ответ на запрос («все в порядке, перевод делаю я, а не мошенник от моего имени») можно дать по электронной почте или, послав смс.

Но порядок этот еще не действует. Закон, который его устанавливает, был подписан президентом России в конце июня, и вступит в силу только 26 сентября 2018 г. Сейчас Банк России разрабатывает перечень признаков, сигнализирующих о подозрительности операции. Но мошенники, против которых направлен закон, воспользовались информацией о его подписании незамедлительно.

Схема достаточно проста. Владельцу карты приходит смс-сообщение или электронное письмо примерно такого содержания: «В рамках закона от 27.06.18 № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по е-mail или по телефону».

Обеспокоенный собственник счета звонит по указанному номеру. Ему отвечает человек, который представляется сотрудником службы безопасности банка, и подтверждает: час назад была попытка перевести с его карты крупную сумму, но банк принял меры, и, чтобы перевод прошел, владелец карты должен свое решение подтвердить. Попутно «сотрудник банка» уточняет фамилию и инициалы клиента, номер карты, просит назвать ПИН-код или CVV-код, и для отмены блокировки карты — сообщить пароль, который только что пришел на телефон в смс-сообщении.

На самом деле в этом сообщении говорится, что пароль выслан совсем с другой целью — для регистрации в системе онлайн-банка. Но от волнения человек часто не обращает на такую нестыковку внимания. И как только он сообщает «сотруднику банка» пароль, все деньги с его счета списываются моментально.

На что важно обратить внимание, чтобы не стать жертвой такой схемы? Советует начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова:

«До 26 сентября 2018 г., пока не вступит в силу закон № 167-ФЗ, банк не имеет права блокировать карту из-за подозрительности операции. Поэтому любое такое сообщение лучше сразу удалить. Но не стоит терять осторожность и после 26 сентября.

Следует сразу насторожиться, если смс-сообщение отправлено с незнакомого адреса или телефонного номера. Хотя все может выглядеть и вполне правдоподобно. Мошенники давно научились имитировать официальные смс-сообщения банков с помощью виртуальных АТС. Зарегистрировать электронный почтовый адрес от чужого имени еще проще. Поэтому, получив сообщение о блокировке карты, не спешите отвечать на запрос. Сначала позвоните в свой банк и все выясните. При этом звонить нужно не по тому телефону, который указан в смс-сообщении, а по тому, который значится на оборотной стороне карты или в договоре с банком.