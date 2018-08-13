Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция общества на поднятие пенсионного возраста дошла до Путина
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Фигурки Овечкина ценой 14000 рублей раскупили за несколько часов
У Роналду ушло восемь минут на первый гол за «Ювентус»
Миллиардер ответил на предложение помощника Путина анекдотом
Лукашенко: россияне ведут себя варварски с нами
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16:22 (мск), источник: Аргументы и факты

Мошенник прячется под закон. Как крадут деньги с карт под предлогом защиты

Мошенники, опустошающие карточки, освоили новый трюк. Они используют закон, который был принят для защиты счетов граждан и… даже не успел еще вступить в силу.

Законодательное новшество требует от банков останавливать операции по счету, если есть опасения, что кто-то пытается перевести деньги без согласия владельца. Банковская карта при этом блокируется на срок до двух рабочих дней, а банк направляет клиенту запрос о подтверждении транзакции. Ответ на запрос («все в порядке, перевод делаю я, а не мошенник от моего имени») можно дать по электронной почте или, послав смс.

Но порядок этот еще не действует. Закон, который его устанавливает, был подписан президентом России в конце июня, и вступит в силу только 26 сентября 2018 г. Сейчас Банк России разрабатывает перечень признаков, сигнализирующих о подозрительности операции. Но мошенники, против которых направлен закон, воспользовались информацией о его подписании незамедлительно.

Схема достаточно проста. Владельцу карты приходит смс-сообщение или электронное письмо примерно такого содержания: «В рамках закона от 27.06.18 № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по е-mail или по телефону».

Обеспокоенный собственник счета звонит по указанному номеру. Ему отвечает человек, который представляется сотрудником службы безопасности банка, и подтверждает: час назад была попытка перевести с его карты крупную сумму, но банк принял меры, и, чтобы перевод прошел, владелец карты должен свое решение подтвердить. Попутно «сотрудник банка» уточняет фамилию и инициалы клиента, номер карты, просит назвать ПИН-код или CVV-код, и для отмены блокировки карты — сообщить пароль, который только что пришел на телефон в смс-сообщении.

На самом деле в этом сообщении говорится, что пароль выслан совсем с другой целью — для регистрации в системе онлайн-банка. Но от волнения человек часто не обращает на такую нестыковку внимания. И как только он сообщает «сотруднику банка» пароль, все деньги с его счета списываются моментально.

На что важно обратить внимание, чтобы не стать жертвой такой схемы? Советует начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова:

«До 26 сентября 2018 г., пока не вступит в силу закон № 167-ФЗ, банк не имеет права блокировать карту из-за подозрительности операции. Поэтому любое такое сообщение лучше сразу удалить. Но не стоит терять осторожность и после 26 сентября.

Следует сразу насторожиться, если смс-сообщение отправлено с незнакомого адреса или телефонного номера. Хотя все может выглядеть и вполне правдоподобно. Мошенники давно научились имитировать официальные смс-сообщения банков с помощью виртуальных АТС. Зарегистрировать электронный почтовый адрес от чужого имени еще проще. Поэтому, получив сообщение о блокировке карты, не спешите отвечать на запрос. Сначала позвоните в свой банк и все выясните. При этом звонить нужно не по тому телефону, который указан в смс-сообщении, а по тому, который значится на оборотной стороне карты или в договоре с банком.

Кроме того, настоящие банковские сотрудники никогда не станут спрашивать ПИН-код или код CVV. Эти сведения владелец карты обязан хранить в тайне.

«Ни о чем не жалею...». История Андрея Краско, рассказанная им самим
Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Турции удар в спину
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Миллиардеры за день потеряли $3,1 млрд из-за «списка Белоусова»
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь