Мошенник прячется под закон. Как крадут деньги с карт под предлогом защиты
Мошенники, опустошающие карточки, освоили новый трюк. Они используют закон, который был принят для защиты счетов граждан и… даже не успел еще вступить в силу.
Мошенники, опустошающие карточки, освоили новый трюк. Они используют закон, который был принят для защиты счетов граждан и… даже не успел еще вступить в силу.
Законодательное новшество требует от банков останавливать операции по счету, если есть опасения, что
Но порядок этот еще не действует. Закон, который его устанавливает, был подписан президентом России в конце июня, и вступит в силу только 26 сентября 2018 г. Сейчас Банк России разрабатывает перечень признаков, сигнализирующих о подозрительности операции. Но мошенники, против которых направлен закон, воспользовались информацией о его подписании незамедлительно.
Схема достаточно проста. Владельцу карты приходит
Обеспокоенный собственник счета звонит по указанному номеру. Ему отвечает человек, который представляется сотрудником службы безопасности банка, и подтверждает: час назад была попытка перевести с его карты крупную сумму, но банк принял меры, и, чтобы перевод прошел, владелец карты должен свое решение подтвердить. Попутно «сотрудник банка» уточняет фамилию и инициалы клиента, номер карты, просит назвать
На самом деле в этом сообщении говорится, что пароль выслан совсем с другой целью — для регистрации в системе
На что важно обратить внимание, чтобы не стать жертвой такой схемы? Советует начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова:
«До 26 сентября 2018 г., пока не вступит в силу закон № 167-ФЗ, банк не имеет права блокировать карту
Следует сразу насторожиться, если
Кроме того, настоящие банковские сотрудники никогда не станут спрашивать