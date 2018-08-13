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02:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Депозит с подвохом. Как избежать обмана с банковским вкладом?

На какие хитрости идут банки (и не только они), чтобы заполучить сбережения населения, и как избежать обмана со стороны финансовой организации, рассказывает АиФ.ru.

Источник: AP 2018

Банковские вклады остаются самым популярным у россиян способом сохранения сбережений. По данным Росстата, соотечественники хранят более 26 триллионов рублей в банках. С одной стороны, депозит — простой и безопасный финансовый инструмент. С другой, мошенники (да и сами банки) нередко лукавят, пытаясь заманить клиентов. Как не попасться на их уловки, рассказывает АиФ.ru.

Вклад незастрахованный.

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По данным Центробанка, общий объем незастрахованных вкладов в отечественных банках превышает 8 триллионов рублей, об этом рассказал зампред ЦБР Василий Поздышев.

Когда финансовая организация, депозиты в которой не застрахованы, теряет лицензию, ее вкладчики остаются ни с чем. Поэтому самый простой способ остаться без денег — это отнести их в банк, не являющийся участником системы страхования вкладов.

Не обольщайтесь привлекательными ставками и заверениями в духе «работаем под контролем Центробанка» и «все сбережения застрахованы», которые финансовая организация обещает в рекламе. Это могут быть происки обыкновенных аферистов.

Перед тем как доверить свои сбережения финансовому учреждению, убедитесь, что оно является участником системы страхования вкладов (сделать это можно на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов).

Высокая ставка, но с условиями

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Впрочем, участие в системе страхования вкладов еще не гарантирует, что перед вами честный банк. Бывает, что для привлечения клиентов финансовые организации идут на маркетинговые уловки, обещая в рекламе выгодные условия по вкладам. Мелким шрифтом в этой рекламе обычно написано, что выгодную ставку можно получить лишь при соблюдении ряда условий. Например, повышенный процент могут получить зарплатные клиенты банка. Или при условии оформления премиум-карты с дорогим годовым обслуживанием. Или в том случае, если на депозит вы внесете кругленькую сумму. Расчет здесь такой: клиент обратит внимание на выделенный в рекламе высокий процент, а мелкий шрифт, скорее всего, проигнорирует, придет в банк с деньгами, и на месте выяснится, что высокий процент ему не светит. Поскольку время уже потрачено, да и ходить туда-сюда с крупной суммой денег не очень безопасно, клиент согласится на обычные условия (которые могут быть еще хуже, чем в банках, которые не занимаются агрессивным маркетингом).

Есть и другие варианты с «высокими» ставками: клиент получит ее, но только на … месяц. Когда этот срок закончится, на его сбережения будет начисляться в лучшем случае обычный процент, в худшем — совсем скромный. Перед тем как отнести деньги в банк, обещающий привлекательную ставку по вкладу, позвоните на горячую линию финансового учреждения, уточните, при каких условиях можно открыть депозит. С тем же вопросом можно зайти и в банковское отделение.

Кроме того, внимательно читайте договор и требуйте от работников банка объяснить те положения, которые вас смущают.

Доверительное управление

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Кстати, о договоре. Внимательно читать его надо еще и потому, что некоторые банки под видом вкладов подсовывают клиентам так называемое доверительное управление финансами. Теоретически этот инструмент может обеспечить доходность выше, чем по депозиту, но деньги здесь не застрахованы.

Доверительное управление предполагает передачу денег инвестиционной компании, которая может быть как подразделением банка, так и вообще сторонней организацией, с которой банк просто сотрудничает. Проще говоря, средства, доверенные клиентом, финансовая организация отдаст в другую управляющую компанию. И статус они будут иметь не как у средств, размещенных на депозите.

Нет никакой гарантии, что в банке вам не подсунут договор, где будет прописано, что клиент не получит заявленную доходность в 13%, 15% или 18% при определенных условиях (например, при подорожании доллара до 100 рублей).

Обязательно обращайте внимание на условия по вкладу.

Если ставка значительно выше среднего значения в других банках (и уж тем более — выше ключевой ставки Центробанка), то открывать вклад в этом случае не стоит.

Законодательство обязывает банки указывать в документах целый ряд условий: сумму вклада, валюту, порядок начисления процентов, сроки возврата вложенных средств. Положения договора не должны быть написаны витиеватым языком, он должен быть заключен в письменной форме и иметь соответствующее название. Разумеется, в договоре не должно быть никаких упоминаний о том, что банк передает ваши деньги какой-то сторонней инвестиционной компании.

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