Суд заставил кастрировать уникального кота в Актобе
Суд в Актобе заставил кастрировать уникального кота. Покупатели животного обманули бывшего владельца и пытались сделать бизнес, сообщает «Актобе Таймс».
Суд в Актобе заставил кастрировать уникального кота. Покупатели животного обманули бывшего владельца и пытались сделать бизнес, сообщает «Актобе Таймс».
Как рассказала профессиональный заводчик Гульзайра Ерекенова,
«Котенка я продала в июне прошлого года, — вспоминает Гульзайра Ерекенова. — Он породистый, есть все документы. И вот, когда ему исполнилось семь месяцев, покупатели отказались выполнять договор и кастрировать его. Они придумывали разные причины: то в больнице, то
Как оказалось, женщина, купившая кота, сама разводит животных на продажу. Правда, в основном собак, а ее свекровь — знаменитый в городе
«Нашего котенка видели в газете, — продолжила Гульзайра. — Они давали объявления на вязку, именно поэтому категорически отказывались кастрировать котенка. В итоге мне ничего не оставалось делать, как подать на них в суд». В суде ответчик иск не признал. Пояснив, что при заключении договора устно сообщил, что приобретает котенка для своей девушки, а на условия договора не обратил внимания. Кроме того, ответчики оправдывались, что котенок не был вовремя стерилизован ввиду нахождения девушки в больнице.
«Мы два месяца разбирались, я, честно, не совсем уверена была в результате, но суд мы выиграли. Иск удовлетворили частично. Я требовала кастрировать котенка, выплатили компенсацию за передачу животного третьему лицу в размере 400 тысяч тенге и еще 500 тысяч за то, что они отказывались своевременно провести стерилизацию. Факт того, что они разводили животных, я не доказала», — подвела итоги судебного разбирательства любительница кошек.
Со слов девушки, после того, как несчастного котенка все же кастрировали, новые владельцы сильно расстроились.
«Я предложила им отдать деньги обратно и забрать животное, — подчеркнула Ерекенова. — Они отказались. Теперь вот переживаю: есть риск, что завтра увидим большого красивого кота на