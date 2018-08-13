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00:29 (мск), источник: Tengrinews

Суд заставил кастрировать уникального кота в Актобе

Суд в Актобе заставил кастрировать уникального кота. Покупатели животного обманули бывшего владельца и пытались сделать бизнес, сообщает «Актобе Таймс».

Источник: Tengrinews

Как рассказала профессиональный заводчик Гульзайра Ерекенова, из-за отъезда за границу ей пришлось продать котенка породы «Британская короткошерстная» за смешную цену -14 тысяч тенге. При этом был составлен договор, согласно которому котенка следует кастрировать, когда ему исполнится семь месяцев. А также Гульзайра поставила запрет на передачу животного третьим лицам. Договор был нарушен, и девушке пришлось подать в суд.

«Котенка я продала в июне прошлого года, — вспоминает Гульзайра Ерекенова. — Он породистый, есть все документы. И вот, когда ему исполнилось семь месяцев, покупатели отказались выполнять договор и кастрировать его. Они придумывали разные причины: то в больнице, то куда-то уехали, то ещё что-то. В апреле мы всё же договорились пойти на кастрацию. Я сама договорилась с клиникой, все подготовила, но они не пришли. По SMS спрашиваю: “Что такое?”. Но ответа нет. Потом мужчина, который купил у меня котёнка, признался, что кот живет у другой женщины. То есть фактически он покупал его не для себя».

Как оказалось, женщина, купившая кота, сама разводит животных на продажу. Правда, в основном собак, а ее свекровь — знаменитый в городе эксперт-кинолог.

«Нашего котенка видели в газете, — продолжила Гульзайра. — Они давали объявления на вязку, именно поэтому категорически отказывались кастрировать котенка. В итоге мне ничего не оставалось делать, как подать на них в суд». В суде ответчик иск не признал. Пояснив, что при заключении договора устно сообщил, что приобретает котенка для своей девушки, а на условия договора не обратил внимания. Кроме того, ответчики оправдывались, что котенок не был вовремя стерилизован ввиду нахождения девушки в больнице.

«Мы два месяца разбирались, я, честно, не совсем уверена была в результате, но суд мы выиграли. Иск удовлетворили частично. Я требовала кастрировать котенка, выплатили компенсацию за передачу животного третьему лицу в размере 400 тысяч тенге и еще 500 тысяч за то, что они отказывались своевременно провести стерилизацию. Факт того, что они разводили животных, я не доказала», — подвела итоги судебного разбирательства любительница кошек.

Со слов девушки, после того, как несчастного котенка все же кастрировали, новые владельцы сильно расстроились.

«Я предложила им отдать деньги обратно и забрать животное, — подчеркнула Ерекенова. — Они отказались. Теперь вот переживаю: есть риск, что завтра увидим большого красивого кота на каком-нибудь дереве. Очень обидно».

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