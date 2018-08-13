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01:44 (мск), источник: Известия

Проверку ЕГЭ планируют полностью доверить компьютеру

Сейчас развернутые ответы проверяют более 40 тыс. экспертов.

Источник: РИА "Новости"

К 2030 году проверку работ в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ) можно будет полностью поручить компьютеру, рассчитывают разработчики экзаменационных материалов. К этому времени развитие искусственного интеллекта должно достичь уровня, позволяющего оценить развернутые ответы школьников. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) уже ведет работу в этом направлении, рассказали в организации и подтвердили в Рособрнадзоре. По словам экспертов, создать такую систему вполне возможно. Она исключит субъективный фактор при проверке работ, но может оказаться дорогостоящей и препятствовать развитию творческого потенциала детей.

Развернутые ответы на открытые вопросы ЕГЭ к 2030 году начнет проверять компьютер, рассчитывают в ФИПИ (основной разработчик экзаменационных материалов). Сейчас этим занимаются 40 тыс. экспертов, а машинам доверяют лишь проверку тестовой части.
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— Эти идеи уже в работе и будут развиваться в дальнейшем. Мы, безусловно, исповедуем эволюционный подход. Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное, что меняться он должен в общем контексте развития системы. Но все изменения должны происходить поэтапно, — заявила «Известиям» директор ФИПИ Оксана Решетникова.

В Рособрнадзоре «Известиям» подтвердили, что рассчитывают на переход к автоматизированной проверке всего экзамена к 2030 году. В службе отметили, что система оценки ЕГЭ устоялась и доказала свою эффективность. Но это не означает, что она должна перестать развиваться.

— Современный контекст открывает новые возможности, формирует новые вызовы, на которые будет откликаться и система государственной итоговой аттестации. Возможная замена экспертов, проверяющих развернутые ответы, искусственным интеллектом — не цель, а естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена. До введения в штатный режим любые изменения будут проходить широкое общественно-профессиональное обсуждение и многоразовые апробации, — пояснили в Рособрнадзоре.

В России сейчас активно развиваются системы искусственного интеллекта, которые уже могут предлагать решения, логические алгоритмы, а к 2030 году они значительно улучшатся, считает директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Искусственный интеллект сможет даже формировать новые задания для учеников, считает она. Несколько вопросов предложат специалисты, а компьютер сможет создать аналогичные — такой же сложности.

Проверка ответов в рамках ЕГЭ компьютером поможет исключить субъективный фактор, добавила эксперт. Подготовка к экзамену поможет детям научиться структурировать мысль, высказывать логичные аргументы.

Разработка искусственного интеллекта такого уровня может стоить миллиарды рублей, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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Переход на компьютерную проверку может снизить творческий потенциал ребенка, полагает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

— Школа должна заниматься развитием творчески активной личности, разрабатывать такие экзамены, которые будут раскрывать творческий потенциал учеников. Поэтому необходимо убрать всю тестовую часть в ЕГЭ, сделать экзамен частично устным. Принимать его должен человек, — убежден эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что цифровые технологии уже начинают внедрять в систему проведения ЕГЭ. В этом году во время проведения экзамена из 93% кабинетов велась онлайн-трансляция. На 7% площадок сдали ЕГЭ дети с ограниченными возможностями здоровья, для этой категории действуют особые условия.

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