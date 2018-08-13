«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной

Источник: AP 2018

В понедельник, 13 августа, вождю кубинской революции Фиделю Кастро исполнилось бы 92 года. Это был человек удивительной судьбы. Сын плантатора, он сначала стал адвокатом, а затем пламенным революционером и главой государства. Об одном из самых ярких и харизматичных политиков XX века — в материале портала iz.ru.

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«Я заканчиваю речь в свою защиту. Но я не поступаю так, как поступают все адвокаты, которые просят свободы для подзащитного. Я не могу просить ее, когда мои товарищи уже страдают на острове Пинос в позорном заточении. Пошлите меня к ним разделить их судьбу. Ведь понятно, что честные должны либо погибать, либо сидеть в тюрьме в такой республике, где президентом является преступник и вор… Я знаю, что тюрьма будет для меня тяжелым испытанием, каким не была никогда ни для кого другого. Она полна для меня угроз, низкой и трусливой жестокости. Но я не боюсь тюрьмы, так же как не боюсь ярости презренного тирана, который отнял жизнь моих семидесяти братьев!».

Приговорите меня! Это не имеет значения! История меня оправдает! Фидель Кастро

Этими словами 16 октября 1953 года Фидель Алехандро Кастро Рус, адвокат по профессии и революционер по призванию, закончил речь в свою защиту перед военным трибуналом. Фиделя и его товарищей обвиняли в попытке государственного переворота: они неудачно пытались захватить казармы Монкада, надеясь поднять всенародное восстание на Кубе против режима диктатора Фульхенсио Батисты.

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Приговор трибунала был суров: 15 лет тюрьмы. Фидель выслушал приговор спокойно. Он не мог знать, что менее чем через два года выйдет по всеобщей амнистии, через год после этого во главе вооруженного отряда отплывет на Кубу на яхте «Гранма», а спустя еще три года станет премьер-министром новой Кубы.

Сын плантатора

Биография Фиделя чем-то парадоксально похожа на биографию Ленина: оба происходили из не особо богатых, но достаточно обеспеченных семей среднего класса, как принято сейчас говорить. Оба выбрали юридическую стезю, оба стали адвокатами, оба в конце концов оказались во главе революции и стали руководителями государств. Но хватает и различий: если Ленин пришел к власти, уже будучи экономистом мирового уровня и лидером собственной партии, то в жизни Кастро куда больше авантюризма, наскока, дерзких решений, ведущих к удивительным успехам или оглушительным провалам.

Вообще жизнеописание Фиделя Кастро — подарок биографам.

Чего стоит история о том, как он в 1939 году принял участие в бунте рабочих на плантации отца, а год спустя написал президенту США Франклину Делано Рузвельту, поздравив его с переизбранием на третий срок и попросив прислать банкноту в $10, которую он никогда до того не видел. Должно быть, сотрудники президентской администрации сочли неизвестного кубинского паренька попрошайкой: вскоре Фидель получил вежливую благодарность, но банкноту ему так и не прислали.

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Кем Фидель в юности не был, так это коммунистом. Классиков марксизма он, разумеется, читал, но в коммунисты, как однажды заявил, готов записаться только при одном условии — если его сделают Сталиным. В каждой шутке, как известно, есть доля шутки — Фидель доказал это, став 1 октября 1965 года первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы. В конце концов Куба пошла по коммунистическому пути именно благодаря Кастро и продолжала по нему идти даже тогда, когда с него сошло большинство стран бывшего соцлагеря.

Фидель не был ангелом: он быстро полюбил власть (еще в бытность партизаном в горах Сьерра-Маэстры Кастро заявлял, что после победы собирается вернуться в деревню и работать адвокатом, но стоило повстанцам взять Гавану, от этих намерений не осталось и следа), не стеснялся расправляться с политическими противниками — как функционерами режима Батисты, так и бывшими попутчиками; он правил страной твердой рукой, отправляя недовольных в трудовые лагеря. При этом он любил свой народ и делал всё, чтобы улучшить его участь, в меру своего понимания и своих возможностей. И еще он был безоговорочно верен своим союзникам — то есть нам.

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Второе дыхание

К моменту Кубинской революции со времени революции русской прошло уже больше 40 лет. От революционной романтики 1920-х и энтузиазма великих строек 1930-х не осталось и следа. Мировой революции, о которой грезили первые советские вожди, не случилось. Позади были самая тяжелая война в истории страны, победа в которой далась невиданным напряжением сил и большой кровью, и несколько волн голода — как до-, так и послевоенного. Многие совсем недавно пережили глубокий моральный надлом, когда на XX съезде был осужден культ личности Сталина и оглашена правда о масштабах репрессий, и в итоге мировой коммунистический лагерь раскололся — в Пекине новое советское руководство объявили ревизионистами. В странах, оказавшихся в советской зоне влияния после Второй мировой, начались брожения: в 1953 году были подавлены волнения в ГДР, в 1956 — мятеж в Венгрии. Светлый путь, на который страна ступила десятилетия назад, через кровь и страдания привел непонятно куда.

И в этот момент полыхнула Куба. На другом конце земного шара безо всякой помощи Советского Союза возникла и победила настоящая революция, и ее лидеры приехали в Москву и попросили поддержки. Революционная романтика, партизаны-барбудос в непривычной зеленой форме и беретах, звучные испанские лозунги — всё это дало колоссальный импульс, подтвердило, что на самом деле СССР идет правильной дорогой и все жертвы были не напрасны — волна освободительных социалистических революций по всему миру наконец-то началась.

«Куба — любовь моя, сердцем мы все с тобою!» — пели в те годы Магомаев и Кобзон. Остров свободы мгновенно стал популярным, из СССР на Кубу широким потоком полилась помощь.

Куба расплачивалась сторицей — и не только пресловутым сахаром, но и кровью своих солдат, которую во имя солидарности проливала за интересы Москвы и мирового коммунизма. Кубинцы дрались в Конго, Анголе и Эфиопии, Гавана безвозмездно рассылала своих специалистов, советников и врачей по всему миру на помощь бывшим колониям, выбравшим социалистический путь развития. Куба делала всё, что у нее просили, и даже больше.

Человек, который дождался

Когда СССР сперва зашатался, а затем и рухнул и бывшие страны народной демократии внезапно обнаружили, что все эти годы они на самом деле находились под кованой пятой русского оккупанта, Куба была одной из тех немногих стран, устоявших под напором ветра времени. Некоторые страны остались коммунистическими и социалистическими по названию, но при этом полностью изменили свою экономическую политику (по крайней мере, временно), выстроив у себя такой ядреный капитализм, который и не снился развитым капстранам — как Китай; кто-то замкнулся в себе, превратив коммунизм в автократический культ — как КНДР. Но не Куба.

Уже немолодой Фидель в Гаване с горечью наблюдал за тем, как один за другим его бывшие союзники переходят на сторону противника.

Рассыпалась ОВД, распался Советский Союз. В Никарагуа — одной из немногих социалистических стран в Америке — сандинисты проиграли выборы, началась реставрация капитализма. Латинскую Америку захлестнула неолиберальная волна, на фоне которой Куба смотрелась анахронизмом, дни которого сочтены.

Ситуация в экономике, и без того ухудшившаяся в последние годы из-за небывалой засухи, стала критической. Если до того Куба выживала в условиях американского эмбарго благодаря торговле со странами СЭВ и рядом государств Латинской Америки, то теперь ей пришлось рассчитывать только на собственные силы. ВВП рухнул на треть, не хватало продовольствия и топлива. Куба ответила ростом туризма, либерализацией торговли и созданием свободных экономических зон — причем каждый раз Гавана напоминала: это не шаг к отказу от социализма, это мера, необходимая для выживания.

Фидель продержался достаточно для того, чтобы увидеть и новую Россию, и новую Латинскую Америку. В конце 1990-х в странах региона начался левый поворот — всё больше государств выбирали социалистов и социал-демократов. Куба, еще недавно бывшая парией, вновь стала для многих примером того, как маленькая страна с ограниченными ресурсами может сохранить независимость в условиях экономического и политического давления со стороны сверхдержавы. В 2014 году на Кубу прилетела российская делегация во главе с Владимиром Путиным. По итогам переговоров с уже тяжело больным Фиделем Москва пообещала списать Острову свободы все советские долги ($35 млрд) и построить четыре новых энергоблока для ТЭС — для Кубы, живущей в условиях хронического энергодефицита, это имеет особую ценность.

Через два года Фидель Кастро умер. Вопреки предсказаниям многих американских и европейских экспертов и надеждам кубинских эмигрантов, его смерть не привела к падению режима в Гаване.

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Фидель сумел не только построить новую Кубу — страну с повальной грамотностью, самым низким уровнем младенческой смертности в обеих Америках (за исключением лишь Канады), даже в условиях эмбарго бесплатно рассылающую своих врачей и учителей в страны третьего мира.