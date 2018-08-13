«СКА-Хабаровск» потерпел первое поражение в сезоне
ФК «Тамбов» одержал на выезде четвёртую побуду.
ФК «Тамбов» одержал на выезде четвёртую побуду.
В центральном поединке шестого тура первенства ФНЛ хабаровский СКА на своём поле проиграл одному из главных конкурентов в борьбе за выход в
Футболисты «Тамбова» в этом сезоне на редкость удачно играют на чужих полях. До игры в Хабаровске клуб успел огорчить болельщиков Питера, Калининграда и Армавира. Удалось увезти тамбовским футболистам три очка и из столицы Дальнего Востока.
Хозяева начали матч довольно живо, но уже в который раз первыми пропустили: на 27-й минуте отличился Валерий Чуперка.
А вскоре мяч уже влетел в ворота «Тамбова» после дальнего «выстрела» Дмитрия Кабутова. Но недолго музыка играла: через пять минут «Тамбов» вновь выходит вперёд.
Армейцы бросились отыгрываться, имели минимум три реальных моментов для взятия ворот, но всё тщетно.
На 81-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник хабаровчан Максим Ненахов, после чего судьба встречи была практически предрешена.
— Первые минут тридцать владели инициативой, — сказал наставник «СКА-Хабаровск» Сергей Передня. —
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