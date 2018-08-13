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03:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск» потерпел первое поражение в сезоне

ФК «Тамбов» одержал на выезде четвёртую побуду.

В центральном поединке шестого тура первенства ФНЛ хабаровский СКА на своём поле проиграл одному из главных конкурентов в борьбе за выход в Премьер-лигу ФК «Тамбов» — 1:2, потерпев первое фиаско в нынешнем сезоне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Футболисты «Тамбова» в этом сезоне на редкость удачно играют на чужих полях. До игры в Хабаровске клуб успел огорчить болельщиков Питера, Калининграда и Армавира. Удалось увезти тамбовским футболистам три очка и из столицы Дальнего Востока.

Хозяева начали матч довольно живо, но уже в который раз первыми пропустили: на 27-й минуте отличился Валерий Чуперка.

В начале второго тайма армейцев едва не огорчил их бывший одноклубник Андрей Мурнин, но защитник хозяев Иван Хомуха принял удар на себя.


А вскоре мяч уже влетел в ворота «Тамбова» после дальнего «выстрела» Дмитрия Кабутова. Но недолго музыка играла: через пять минут «Тамбов» вновь выходит вперёд.

Армейцы бросились отыгрываться, имели минимум три реальных моментов для взятия ворот, но всё тщетно.

На 81-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник хабаровчан Максим Ненахов, после чего судьба встречи была практически предрешена.

— Первые минут тридцать владели инициативой, — сказал наставник «СКА-Хабаровск» Сергей Передня. — Какие-то подходы были, но пропустили гол. Так легко обрезались, и нас на контратаке поймали. Во втором тайме начали рисковать, пошли качели. Хорошо — сравняли, но опять пропускаем. Но, считаю, что и мы создавали моменты, и, если бы мы их реализовали, счет мог бы быть и в другую сторону. Не должны были сегодня проигрывать, но это футбол.
В активе СКА по-прежнему 9 очков и клуб опустился на 9-е место. Очередной матч армейцы проведут 18 августа в гостях против ФК «Чертаново».

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