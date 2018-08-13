«Луч» сокрушил соперника
В матче шестого тура футболисты приморского «Луча» одержали победу над одним из дебютантов ФНЛ — ФК «Армавир» из Краснодарского края со счетом 3:0. Очередная игра
В матче шестого тура футболисты приморского «Луча» одержали победу над одним из дебютантов ФНЛ — ФК «Армавир» из Краснодарского края со счетом 3:0. Очередная игра
В матче шестого тура футболисты приморского «Луча» одержали победу над одним из дебютантов ФНЛ — ФК «Армавир» из Краснодарского края со счетом 3:0. Очередная игра
Голами отметились Павленко, Суслов и Визинович. Благодаря победе «Луч» поднялся на 12 место в турнирной таблице.
Возглавляет турнир ФНЛ «Краснодар-2».
Василий Кучин.