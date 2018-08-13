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03:17 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч» сокрушил соперника

В матче шестого тура футболисты приморского «Луча» одержали победу над одним из дебютантов ФНЛ — ФК «Армавир» из Краснодарского края со счетом 3:0. Очередная игра ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019 состоялась в воскресенье, 12 августа, во Владивостоке, сообщает DEITA. RU. Голами отметились…

В матче шестого тура футболисты приморского «Луча» одержали победу над одним из дебютантов ФНЛ — ФК «Армавир» из Краснодарского края со счетом 3:0. Очередная игра ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019 состоялась в воскресенье, 12 августа, во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Голами отметились Павленко, Суслов и Визинович. Благодаря победе «Луч» поднялся на 12 место в турнирной таблице.

Возглавляет турнир ФНЛ «Краснодар-2».

Василий Кучин.

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