«Луч» сокрушил соперника

В матче шестого тура футболисты приморского «Луча» одержали победу над одним из дебютантов ФНЛ — ФК «Армавир» из Краснодарского края со счетом 3:0. Очередная игра ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019 состоялась в воскресенье, 12 августа, во Владивостоке, сообщает DEITA. RU. Голами отметились…