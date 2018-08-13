Прокуратура помогла женщине-инвалиду получить пособие на ребенка в Хабаровске

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Она обратилась в ведомство по Краснофлотскому району и рассказала, что КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску» отказал ей в выплатах.

«В удовлетворении ее заявления [было] отказано по причине отсутствия регистрации на территории Хабаровского края либо решения суда об установлении факта такого проживания», — отметили в прокуратуре.

Вместе с тем прокуратура установила, что заявитель с ребенком с 2017 года живут в Хабаровске, где арендуют квартиру по договору. Правоохранители опросили соседей и получили подтверждение того, что ребенок наблюдается в поликлинике. После этого прокурор обратился в суд. Там установили, что заявитель действительно живет на территории краевой столицы.