Уровень Амура у Хабаровска снижается

В Хабаровском крае продолжается мониторинг гидрологической обстановки. Так, в краевой столице по данным на 13 августа 2018 уровень Амура сократился на 15−20 сантиметров. Сейчас он равен 452 сантиметра. Специалисты уверены, что опасных гидрологических явлений в районе Хабаровска и в целом в регионе не будет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, гребень паводка сейчас находится у села Троицкого. Он еще не достиг неблагоприятной отметки уровня воды. Тем не менее, Амур на участке между селами Троицкое и Богородское может подняться на 3−13 сантиметров в сутки.