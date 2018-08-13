Уровень Амура у Хабаровска снижается
Сейчас он остановился на отметке 452 сантиметра.
Сейчас он остановился на отметке 452 сантиметра.
В Хабаровском крае продолжается мониторинг гидрологической обстановки. Так, в краевой столице по данным на 13 августа 2018 уровень Амура сократился на 15−20 сантиметров. Сейчас он равен 452 сантиметра. Специалисты уверены, что опасных гидрологических явлений в районе Хабаровска и в целом в регионе не будет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, гребень паводка сейчас находится у села Троицкого. Он еще не достиг неблагоприятной отметки уровня воды. Тем не менее, Амур на участке между селами Троицкое и Богородское может подняться на 3−13 сантиметров в сутки.
Также по прогнозам синоптиков вода поднимется ниже по течению Амура до устья. На данный момент зафиксировали подтопление поймы реки между селами Елабуга и Нижнетамбовское, у села Богородское 0,4−1,9 метров. На остальных реках Приамурья продолжаются небольшие колебания уровней воды от +2 до — 30 сантиметров в сутки.